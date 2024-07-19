https://ria.ru/20240719/avariya-1960846737.html

В Саратове возбудили дело после ДТП с троллейбусом

В Саратове возбудили дело после ДТП с троллейбусом - РИА Новости, 19.07.2024

В Саратове возбудили дело после ДТП с троллейбусом

Следователи возбудили уголовное дело по факту аварии с троллейбусом в Саратове, при которой пострадали 11 человек, сообщило СУСК России по Саратовской области в РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T22:04

2024-07-19T22:04

2024-07-19T22:04

происшествия

россия

кировский район

саратов

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САМАРА, 19 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту аварии с троллейбусом в Саратове, при которой пострадали 11 человек, сообщило СУСК России по Саратовской области в своем Telegram-канале. Ранее в УМВД России по Саратову сообщили журналистам, что в 18.48 мск напротив дома 19Г по улице 50 лет Октября столкнулись Lada Granta, троллейбус и грузовой автомобиль. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля ЗИЛ доставлены в медицинское учреждение, водитель и восемь пассажиров троллейбуса госпитализированы. В региональном минздраве сообщили РИА Новости, что десять человек находится в состоянии средней степени тяжести, один - в тяжелом состоянии. "Следственным отделом по Кировскому району города Саратова по результатам проверки размещенных в СМИ сведений возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), по факту ДТП, в результате которого пострадали люди", - говорится в сообщении регионального СУСК России. Следовали устанавливают все обстоятельства аварии.

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кировский район

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происшествия, россия, кировский район, саратов, lada vesta