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В Саратове возбудили дело после ДТП с троллейбусом - РИА Новости, 19.07.2024
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22:04 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/avariya-1960846737.html
В Саратове возбудили дело после ДТП с троллейбусом
В Саратове возбудили дело после ДТП с троллейбусом - РИА Новости, 19.07.2024
В Саратове возбудили дело после ДТП с троллейбусом
Следователи возбудили уголовное дело по факту аварии с троллейбусом в Саратове, при которой пострадали 11 человек, сообщило СУСК России по Саратовской области в РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T22:04
2024-07-19T22:04
происшествия
россия
кировский район
саратов
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САМАРА, 19 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту аварии с троллейбусом в Саратове, при которой пострадали 11 человек, сообщило СУСК России по Саратовской области в своем Telegram-канале. Ранее в УМВД России по Саратову сообщили журналистам, что в 18.48 мск напротив дома 19Г по улице 50 лет Октября столкнулись Lada Granta, троллейбус и грузовой автомобиль. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля ЗИЛ доставлены в медицинское учреждение, водитель и восемь пассажиров троллейбуса госпитализированы. В региональном минздраве сообщили РИА Новости, что десять человек находится в состоянии средней степени тяжести, один - в тяжелом состоянии. "Следственным отделом по Кировскому району города Саратова по результатам проверки размещенных в СМИ сведений возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), по факту ДТП, в результате которого пострадали люди", - говорится в сообщении регионального СУСК России. Следовали устанавливают все обстоятельства аварии.
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россия
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происшествия, россия, кировский район, саратов, lada vesta
Происшествия, Россия, Кировский район, Саратов, Lada Vesta
В Саратове возбудили дело после ДТП с троллейбусом

СК возбудил дело после ДТП с троллейбусом в Саратове, где пострадали 11 человек

© Пул Z 64/TelegramМесто ДТП с участием троллейбуса в Саратове
Место ДТП с участием троллейбуса в Саратове - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Пул Z 64/Telegram
Место ДТП с участием троллейбуса в Саратове
Читать ria.ru в
САМАРА, 19 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту аварии с троллейбусом в Саратове, при которой пострадали 11 человек, сообщило СУСК России по Саратовской области в своем Telegram-канале.
Ранее в УМВД России по Саратову сообщили журналистам, что в 18.48 мск напротив дома 19Г по улице 50 лет Октября столкнулись Lada Granta, троллейбус и грузовой автомобиль. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля ЗИЛ доставлены в медицинское учреждение, водитель и восемь пассажиров троллейбуса госпитализированы.
В региональном минздраве сообщили РИА Новости, что десять человек находится в состоянии средней степени тяжести, один - в тяжелом состоянии.
"Следственным отделом по Кировскому району города Саратова по результатам проверки размещенных в СМИ сведений возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), по факту ДТП, в результате которого пострадали люди", - говорится в сообщении регионального СУСК России.
Следовали устанавливают все обстоятельства аварии.
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ПроисшествияРоссияКировский районСаратовLada Vesta
 
 
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