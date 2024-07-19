https://ria.ru/20240719/ataka-1960641525.html

При атаке украинского дрона на Курскую область погиб человек

При атаке украинского дрона на Курскую область погиб человек - РИА Новости, 19.07.2024

При атаке украинского дрона на Курскую область погиб человек

Мирный житель погиб при атаке украинского дрона на монастырь в Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов в... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T10:25

2024-07-19T10:25

2024-07-19T12:17

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

суджанский район

происшествия

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Мирный житель погиб при атаке украинского дрона на монастырь в Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале."Сегодня в селе Горналь Суджанского района украинский дрон атаковал территорию монастыря. В результате взрыва погиб местный житель. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким", — написал он.По информации Минобороны, минувшей ночью системы ПВО сбили над территорией Курской области 11 украинских беспилотников. Как сообщал Смирнов, в Курске два человека пострадали при падении обломков, они получили ранения и ожоги.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО. Чаще всех под ударами оказываются Курская, Белгородская и Брянская области.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

курская область

суджанский район

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курская область, алексей смирнов (политик) , суджанский район, происшествия