https://ria.ru/20240719/ataka-1960641525.html
При атаке украинского дрона на Курскую область погиб человек
При атаке украинского дрона на Курскую область погиб человек - РИА Новости, 19.07.2024
При атаке украинского дрона на Курскую область погиб человек
Мирный житель погиб при атаке украинского дрона на монастырь в Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов в... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T10:25
2024-07-19T10:25
2024-07-19T12:17
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
суджанский район
происшествия
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Мирный житель погиб при атаке украинского дрона на монастырь в Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале."Сегодня в селе Горналь Суджанского района украинский дрон атаковал территорию монастыря. В результате взрыва погиб местный житель. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким", — написал он.По информации Минобороны, минувшей ночью системы ПВО сбили над территорией Курской области 11 украинских беспилотников. Как сообщал Смирнов, в Курске два человека пострадали при падении обломков, они получили ранения и ожоги.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО. Чаще всех под ударами оказываются Курская, Белгородская и Брянская области.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
курская область
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курская область, алексей смирнов (политик) , суджанский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Суджанский район, Происшествия
При атаке украинского дрона на Курскую область погиб человек
Смирнов: БПЛА атаковал территорию монастыря в Курской области, погиб человек