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Суд арестовал экс-главу Шатуры - РИА Новости, 19.07.2024
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15:46 19.07.2024 (обновлено: 15:49 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/artyukhin-1960760724.html
Суд арестовал экс-главу Шатуры
Суд арестовал экс-главу Шатуры - РИА Новости, 19.07.2024
Суд арестовал экс-главу Шатуры
Тверской суд столицы арестовал бывшего главу подмосковной Шатуры Алексея Артюхина, обвиняемого в растрате свыше 220 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T15:46
2024-07-19T15:49
шатура
происшествия
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Тверской суд столицы арестовал бывшего главу подмосковной Шатуры Алексея Артюхина, обвиняемого в растрате свыше 220 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрал Артюхину меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказала собеседница агентства.Артюхин обвиняется в растрате порядка 221,5 миллиона рублей, выделенных на строительство водозабора и очистных сооружений.
https://ria.ru/20240719/rastrata-1960762186.html
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шатура, происшествия
Шатура, Происшествия
Суд арестовал экс-главу Шатуры

Суд арестовал экс-главу Шатуры Артюхина по делу о растрате свыше 220 млн

© Фото : администрации городского округа ШатураАлексей Артюхин
Алексей Артюхин - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Фото : администрации городского округа Шатура
Алексей Артюхин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Тверской суд столицы арестовал бывшего главу подмосковной Шатуры Алексея Артюхина, обвиняемого в растрате свыше 220 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрал Артюхину меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказала собеседница агентства.
Артюхин обвиняется в растрате порядка 221,5 миллиона рублей, выделенных на строительство водозабора и очистных сооружений.
Алексей Артюхин в суде - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Экс-глава Шатуры Артюхин не признал вину в растрате
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