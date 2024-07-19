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Артиллеристы уничтожили замаскированный склад с беспилотниками ВСУ - РИА Новости, 19.07.2024
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https://ria.ru/20240719/artilleriya-1960607191.html
Артиллеристы уничтожили замаскированный склад с беспилотниками ВСУ
Артиллеристы уничтожили замаскированный склад с беспилотниками ВСУ - РИА Новости, 19.07.2024
Артиллеристы уничтожили замаскированный склад с беспилотниками ВСУ
Артиллерийское подразделение группировки войск "Запад" уничтожило замаскированный склад с БПЛА и точку взлета беспилотников ВСУ, сообщили журналистам в... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T03:09
2024-07-19T03:09
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ЛУГАНСК, 19 июл - РИА Новости. Артиллерийское подразделение группировки войск "Запад" уничтожило замаскированный склад с БПЛА и точку взлета беспилотников ВСУ, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили замаскированный склад с БПЛА и точку взлета беспилотников ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что артиллеристы группировки производят вычисления координат целей по данным разведки и ведут огонь по противнику в любую погоду круглосуточно. "Наши расчеты работают по живой силе противника, опорным пунктам, огневым средствам. Поддерживаем пехоту. В основном сейчас работаем в интересах пехотных подразделений, чтобы они продвигались дальше", - сказал командир батареи с позывным "Анапа". В ведомстве отметили, что благодаря точной работе артиллерийских подразделений идет продвижение пехоты, военнослужащие ВС РФ занимают более выгодные рубежи.
https://ria.ru/20240718/vsu-1960596011.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Артиллеристы уничтожили замаскированный склад с беспилотниками ВСУ

МО: артиллеристы группировки "Запад" уничтожили замаскированный склад ВСУ с БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа гаубицы Д-30
Боевая работа гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа гаубицы Д-30. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 19 июл - РИА Новости. Артиллерийское подразделение группировки войск "Запад" уничтожило замаскированный склад с БПЛА и точку взлета беспилотников ВСУ, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили замаскированный склад с БПЛА и точку взлета беспилотников ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в оборонном ведомстве.
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Уточняется, что артиллеристы группировки производят вычисления координат целей по данным разведки и ведут огонь по противнику в любую погоду круглосуточно.
"Наши расчеты работают по живой силе противника, опорным пунктам, огневым средствам. Поддерживаем пехоту. В основном сейчас работаем в интересах пехотных подразделений, чтобы они продвигались дальше", - сказал командир батареи с позывным "Анапа".
В ведомстве отметили, что благодаря точной работе артиллерийских подразделений идет продвижение пехоты, военнослужащие ВС РФ занимают более выгодные рубежи.
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