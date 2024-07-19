Аксенов призвал предпринять действия против БПЛА, ведущих разведку у Крыма
Аксенов выступил за решительные действия против разведки БПЛА у границ Крыма
Вид на Балаклавскую бухту. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Против беспилотников, ведущих разведку у границ полуострова, нужно предпринимать более решительные действия, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее сообщалось, что разведывательный беспилотник ВВС США типа Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk находился в воздушном пространстве над Черным морем к юго-востоку от Крыма в момент атаки ВСУ на Севастополь 23 июня.
При этом, депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил в комментарии РИА Новости, что разведывательные беспилотники США в Черном море несут угрозу безопасности Юга России, так как они "не только сканируют подстилающую поверхность и определяют цели, но и обеспечивают навигационную поддержку при наведении ракет во время ударов ВСУ по Крыму".
"Считаю, что, с точки зрения угроз, которые создают беспилотники, летающие у границ Крыма, нужны, на мой взгляд, более решительные действия в отношении тех, кто ведет разведку целей на территории Крымского полуострова и в целом на территории Российской Федерации", - сказал Аксенов.
Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12:15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети.
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