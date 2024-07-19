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Аксенов призвал предпринять действия против БПЛА, ведущих разведку у Крыма - РИА Новости, 19.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:09 19.07.2024 (обновлено: 16:11 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/aksenov-1960770616.html
Аксенов призвал предпринять действия против БПЛА, ведущих разведку у Крыма
Аксенов призвал предпринять действия против БПЛА, ведущих разведку у Крыма - РИА Новости, 19.07.2024
Аксенов призвал предпринять действия против БПЛА, ведущих разведку у Крыма
Против беспилотников, ведущих разведку у границ полуострова, нужно предпринимать более решительные действия, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T16:09
2024-07-19T16:11
специальная военная операция на украине
севастополь
сша
черное море
сергей аксенов (политик)
леонид ивлев
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Против беспилотников, ведущих разведку у границ полуострова, нужно предпринимать более решительные действия, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24". Ранее сообщалось, что разведывательный беспилотник ВВС США типа Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk находился в воздушном пространстве над Черным морем к юго-востоку от Крыма в момент атаки ВСУ на Севастополь 23 июня. При этом, депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил в комментарии РИА Новости, что разведывательные беспилотники США в Черном море несут угрозу безопасности Юга России, так как они "не только сканируют подстилающую поверхность и определяют цели, но и обеспечивают навигационную поддержку при наведении ракет во время ударов ВСУ по Крыму". "Считаю, что, с точки зрения угроз, которые создают беспилотники, летающие у границ Крыма, нужны, на мой взгляд, более решительные действия в отношении тех, кто ведет разведку целей на территории Крымского полуострова и в целом на территории Российской Федерации", - сказал Аксенов. Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12:15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети.
https://ria.ru/20240626/bepilotniki-1955563998.html
https://ria.ru/20240710/krym-1958705819.html
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севастополь, сша, черное море, сергей аксенов (политик), леонид ивлев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, США, Черное море, Сергей Аксенов (политик), Леонид Ивлев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Аксенов призвал предпринять действия против БПЛА, ведущих разведку у Крыма

Аксенов выступил за решительные действия против разведки БПЛА у границ Крыма

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Балаклавскую бухту
Вид на Балаклавскую бухту - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Балаклавскую бухту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Против беспилотников, ведущих разведку у границ полуострова, нужно предпринимать более решительные действия, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее сообщалось, что разведывательный беспилотник ВВС США типа Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk находился в воздушном пространстве над Черным морем к юго-востоку от Крыма в момент атаки ВСУ на Севастополь 23 июня.
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При этом, депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил в комментарии РИА Новости, что разведывательные беспилотники США в Черном море несут угрозу безопасности Юга России, так как они "не только сканируют подстилающую поверхность и определяют цели, но и обеспечивают навигационную поддержку при наведении ракет во время ударов ВСУ по Крыму".
"Считаю, что, с точки зрения угроз, которые создают беспилотники, летающие у границ Крыма, нужны, на мой взгляд, более решительные действия в отношении тех, кто ведет разведку целей на территории Крымского полуострова и в целом на территории Российской Федерации", - сказал Аксенов.
Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12:15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети.
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