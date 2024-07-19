https://ria.ru/20240719/aksenov-1960770616.html

Аксенов призвал предпринять действия против БПЛА, ведущих разведку у Крыма

Аксенов призвал предпринять действия против БПЛА, ведущих разведку у Крыма - РИА Новости, 19.07.2024

Аксенов призвал предпринять действия против БПЛА, ведущих разведку у Крыма

Против беспилотников, ведущих разведку у границ полуострова, нужно предпринимать более решительные действия, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T16:09

2024-07-19T16:09

2024-07-19T16:11

специальная военная операция на украине

севастополь

сша

черное море

сергей аксенов (политик)

леонид ивлев

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Против беспилотников, ведущих разведку у границ полуострова, нужно предпринимать более решительные действия, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24". Ранее сообщалось, что разведывательный беспилотник ВВС США типа Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk находился в воздушном пространстве над Черным морем к юго-востоку от Крыма в момент атаки ВСУ на Севастополь 23 июня. При этом, депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил в комментарии РИА Новости, что разведывательные беспилотники США в Черном море несут угрозу безопасности Юга России, так как они "не только сканируют подстилающую поверхность и определяют цели, но и обеспечивают навигационную поддержку при наведении ракет во время ударов ВСУ по Крыму". "Считаю, что, с точки зрения угроз, которые создают беспилотники, летающие у границ Крыма, нужны, на мой взгляд, более решительные действия в отношении тех, кто ведет разведку целей на территории Крымского полуострова и в целом на территории Российской Федерации", - сказал Аксенов. Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12:15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети.

https://ria.ru/20240626/bepilotniki-1955563998.html

https://ria.ru/20240710/krym-1958705819.html

севастополь

сша

черное море

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севастополь, сша, черное море, сергей аксенов (политик), леонид ивлев, вооруженные силы украины, безопасность