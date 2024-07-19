https://ria.ru/20240719/aksakov-1960766071.html

Аксаков призвал проверять популярные платные игры на мошенничество

Аксаков призвал проверять популярные платные игры на мошенничество - РИА Новости, 19.07.2024

Аксаков призвал проверять популярные платные игры на мошенничество

Необходимо вести мониторинг популярных игр, массово привлекающих деньги российских граждан, и проверять их на признаки финансовой пирамиды или мошенничества для РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T15:59

2024-07-19T15:59

2024-07-19T15:59

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Необходимо вести мониторинг популярных игр, массово привлекающих деньги российских граждан, и проверять их на признаки финансовой пирамиды или мошенничества для принятия при необходимости мер, сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Необходимо мониторить игры, которые становятся популярными и начинают массово привлекать деньги российских граждан, проверять их на признаки финансовой пирамиды или мошенничества, и при необходимости принимать меры. Хотя это сложный вопрос с точки зрения и регулирования, и реализации на практике, потому что разработчики могут по максимуму использовать психологические приемы, чтобы вовлекать людей в игру, но формально не нарушать законодательство, либо находиться в другой юрисдикции с другими законами", - сказал Аксаков. Во многих случаях, как подчеркнул депутат, помочь может только широкая разъяснительная работа, привлечение внимания к проблеме. "В случае с Hamster Kombat люди не только зарабатывают виртуальные монетки в игре, но и тратят на них реальные деньги, рассчитывая получить выгоду в будущем за счет роста курса. Важно понимать, что это виртуальные токены, которые ничем не обеспечены, в отличие, например, от цифровых финансовых активов, выпускаемых в рамках российского законодательства. И курс этих токенов может меняться непредсказуемо", - рассказал Аксаков. Люди, которые покупают эти токены, должны знать, что это вложения с высоким уровнем риска, подчеркнул он. "Мошенники придумывают все новые способы обмануть наших граждан. Поэтому мы вместе с экспертами Банка России, правительства, банками и компаниями финансового рынка постоянно работаем над совершенствованием законодательства для борьбы со злоумышленниками", - добавил глава комитета Госдумы. Hamster Kombat - это игра в жанре кликер в Telegram, у которой достаточно большая аудитория – более 53 миллионов в мессенджере и почти 34 миллиона в канале на Youtube. В игре предлагается превратить хомяка в гендиректора успешной компании, кликая на экран и зарабатывая виртуальные монеты. Разработчики обещают в скором времени провести "листинг" игрового токена на криптовалютных биржах, что должно будет позволить обменять заработанную в приложении валюту на реальные деньги. При этом распределение токенов будет зависеть не от прямого количества накопленных монет, а от различных параметров активности, включая заработок в час. Такие расплывчатые условия листинга ведут к сравнению некоторыми экспертами игры с финансовой пирамидой.

https://ria.ru/20240717/hamster-1960172505.html

https://ria.ru/20240619/khomyak-1953836130.html

https://ria.ru/20240611/hamstercombat-1952243516.html

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технологии, анатолий аксаков, госдума рф, telegram, россия