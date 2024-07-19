https://ria.ru/20240719/aksakov-1960766071.html
Аксаков призвал проверять популярные платные игры на мошенничество
Аксаков призвал проверять популярные платные игры на мошенничество - РИА Новости, 19.07.2024
Аксаков призвал проверять популярные платные игры на мошенничество
Необходимо вести мониторинг популярных игр, массово привлекающих деньги российских граждан, и проверять их на признаки финансовой пирамиды или мошенничества для РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T15:59
2024-07-19T15:59
2024-07-19T15:59
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анатолий аксаков
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Необходимо вести мониторинг популярных игр, массово привлекающих деньги российских граждан, и проверять их на признаки финансовой пирамиды или мошенничества для принятия при необходимости мер, сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Необходимо мониторить игры, которые становятся популярными и начинают массово привлекать деньги российских граждан, проверять их на признаки финансовой пирамиды или мошенничества, и при необходимости принимать меры. Хотя это сложный вопрос с точки зрения и регулирования, и реализации на практике, потому что разработчики могут по максимуму использовать психологические приемы, чтобы вовлекать людей в игру, но формально не нарушать законодательство, либо находиться в другой юрисдикции с другими законами", - сказал Аксаков. Во многих случаях, как подчеркнул депутат, помочь может только широкая разъяснительная работа, привлечение внимания к проблеме. "В случае с Hamster Kombat люди не только зарабатывают виртуальные монетки в игре, но и тратят на них реальные деньги, рассчитывая получить выгоду в будущем за счет роста курса. Важно понимать, что это виртуальные токены, которые ничем не обеспечены, в отличие, например, от цифровых финансовых активов, выпускаемых в рамках российского законодательства. И курс этих токенов может меняться непредсказуемо", - рассказал Аксаков. Люди, которые покупают эти токены, должны знать, что это вложения с высоким уровнем риска, подчеркнул он. "Мошенники придумывают все новые способы обмануть наших граждан. Поэтому мы вместе с экспертами Банка России, правительства, банками и компаниями финансового рынка постоянно работаем над совершенствованием законодательства для борьбы со злоумышленниками", - добавил глава комитета Госдумы. Hamster Kombat - это игра в жанре кликер в Telegram, у которой достаточно большая аудитория – более 53 миллионов в мессенджере и почти 34 миллиона в канале на Youtube. В игре предлагается превратить хомяка в гендиректора успешной компании, кликая на экран и зарабатывая виртуальные монеты. Разработчики обещают в скором времени провести "листинг" игрового токена на криптовалютных биржах, что должно будет позволить обменять заработанную в приложении валюту на реальные деньги. При этом распределение токенов будет зависеть не от прямого количества накопленных монет, а от различных параметров активности, включая заработок в час. Такие расплывчатые условия листинга ведут к сравнению некоторыми экспертами игры с финансовой пирамидой.
https://ria.ru/20240717/hamster-1960172505.html
https://ria.ru/20240619/khomyak-1953836130.html
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технологии, анатолий аксаков, госдума рф, telegram, россия
Технологии, Анатолий Аксаков, Госдума РФ, Telegram, Россия
Аксаков призвал проверять популярные платные игры на мошенничество
Депутат Аксаков призвал мониторить популярные игры, привлекающие деньги россиян
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Необходимо вести мониторинг популярных игр, массово привлекающих деньги российских граждан, и проверять их на признаки финансовой пирамиды или мошенничества для принятия при необходимости мер, сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Необходимо мониторить игры, которые становятся популярными и начинают массово привлекать деньги российских граждан, проверять их на признаки финансовой пирамиды или мошенничества, и при необходимости принимать меры. Хотя это сложный вопрос с точки зрения и регулирования, и реализации на практике, потому что разработчики могут по максимуму использовать психологические приемы, чтобы вовлекать людей в игру, но формально не нарушать законодательство, либо находиться в другой юрисдикции с другими законами", - сказал Аксаков.
Во многих случаях, как подчеркнул депутат, помочь может только широкая разъяснительная работа, привлечение внимания к проблеме.
"В случае с Hamster Kombat люди не только зарабатывают виртуальные монетки в игре, но и тратят на них реальные деньги, рассчитывая получить выгоду в будущем за счет роста курса. Важно понимать, что это виртуальные токены, которые ничем не обеспечены, в отличие, например, от цифровых финансовых активов, выпускаемых в рамках российского законодательства. И курс этих токенов может меняться непредсказуемо", - рассказал Аксаков.
Люди, которые покупают эти токены, должны знать, что это вложения с высоким уровнем риска, подчеркнул он.
"Мошенники придумывают все новые способы обмануть наших граждан. Поэтому мы вместе с экспертами Банка России, правительства, банками и компаниями финансового рынка постоянно работаем над совершенствованием законодательства для борьбы со злоумышленниками", - добавил глава комитета Госдумы.
Hamster Kombat - это игра в жанре кликер в Telegram
, у которой достаточно большая аудитория – более 53 миллионов в мессенджере и почти 34 миллиона в канале на Youtube
. В игре предлагается превратить хомяка в гендиректора успешной компании, кликая на экран и зарабатывая виртуальные монеты.
Разработчики обещают в скором времени провести "листинг" игрового токена на криптовалютных биржах, что должно будет позволить обменять заработанную в приложении валюту на реальные деньги. При этом распределение токенов будет зависеть не от прямого количества накопленных монет, а от различных параметров активности, включая заработок в час. Такие расплывчатые условия листинга ведут к сравнению некоторыми экспертами игры с финансовой пирамидой.