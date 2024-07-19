В МАГАТЭ оценили ситуацию на ЗАЭС из-за перебоя с электричеством
МАГАТЭ: ЗАЭС не пострадала из-за нестабильности электроснабжения Энергодара
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
ВЕНА, 19 июл - РИА Новости. Запорожская АЭС (ЗАЭС) не пострадала из-за нестабильности электро- и водоснабжения Энергодара, заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
Отмечается, что на этой неделе наблюдалось новое отключение электроэнергии в близлежащем городе Энергодар, также были зафиксированы перебои с водопроводной водой в близлежащем с ЗАЭС городе Энергодар.
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"Несмотря на нестабильность электро- и водоснабжения Энергодара, доступность электроэнергии и охлаждающей воды на ЗАЭС не пострадала, так как она продолжает получать электроэнергию от двух оставшихся линий электропередачи за пределами площадки. Одиннадцать скважин подземных вод продолжают обеспечивать водой, необходимой для поддержания охлаждения шести реакторов в условиях холодного останова", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном портале МАГАТЭ.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.