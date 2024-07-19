https://ria.ru/20240719/aeroport-1960697094.html
Аэропорт Минска работает штатно
Аэропорт Минска работает штатно - РИА Новости, 19.07.2024
Аэропорт Минска работает штатно
Национальный аэропорт "Минск" работает в штатном режиме, компьютерных сбоев в его системах не наблюдается, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T13:05
2024-07-19T13:05
2024-07-19T13:05
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глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
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МИНСК, 19 июл – РИА Новости. Национальный аэропорт "Минск" работает в штатном режиме, компьютерных сбоев в его системах не наблюдается, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе аэропорта. "Аэропорт и все ключевые системы Национального аэропорта "Минск" работают в штатном режиме ", - отметили в пресс-службе. Там подчеркнули, что "никаких сбоев нет". Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.
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в мире, технологии, минск, белоруссия, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
В мире, Технологии, Минск, Белоруссия, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Аэропорт Минска работает штатно
Аэропорт Минска работает штатно, сбоев в программном обеспечении нет
МИНСК, 19 июл – РИА Новости. Национальный аэропорт "Минск" работает в штатном режиме, компьютерных сбоев в его системах не наблюдается, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе аэропорта.
"Аэропорт и все ключевые системы Национального аэропорта "Минск" работают в штатном режиме ", - отметили в пресс-службе. Там подчеркнули, что "никаких сбоев нет".
Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.