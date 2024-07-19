https://ria.ru/20240719/aeroport-1960686893.html

Масштабный сбой затронул аэропорт Кельн/Бонн

Масштабный сбой затронул аэропорт Кельн/Бонн - РИА Новости, 19.07.2024

Масштабный сбой затронул аэропорт Кельн/Бонн

Аэропорт Кельн/Бонн также затронут глобальным техническим сбоем, наблюдаются проблемы при регистрации на рейсы авиакомпаний, говорится в заявлении воздушной... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T12:37

2024-07-19T12:37

2024-07-19T12:38

в мире

технологии

кельн

бонн

германия

глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний

microsoft corporation

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БЕРЛИН, 19 июл - РИА Новости. Аэропорт Кельн/Бонн также затронут глобальным техническим сбоем, наблюдаются проблемы при регистрации на рейсы авиакомпаний, говорится в заявлении воздушной гавани в соцсети Х. "Аэропорт Кельн/Бонн также затронут всемирным техническим сбоем. В настоящее время наблюдаются серьезные сбои в процессе регистрации на рейсы авиакомпаний", - сообщается в аккаунте аэропорта.Отмечается, что сейчас невозможно предугадать, как долго продлятся перебои. "Мы будем информировать вас о дальнейшем развитии событий", - добавили представители аэропорта. Утром в пятницу начался глобальный технический сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. По данным издания Verge, причина масштабных сбоев кроется в ошибочном обновлении от поставщика кибербезопасности CrowdStrike, которое отключает компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления, из-за чего техника не может запустить систему должным образом.

https://ria.ru/20240719/sheremetevo-1960680242.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, кельн, бонн, германия, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, microsoft corporation