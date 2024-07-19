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Масштабный сбой затронул аэропорт Кельн/Бонн
Масштабный сбой затронул аэропорт Кельн/Бонн - РИА Новости, 19.07.2024
Масштабный сбой затронул аэропорт Кельн/Бонн
Аэропорт Кельн/Бонн также затронут глобальным техническим сбоем, наблюдаются проблемы при регистрации на рейсы авиакомпаний, говорится в заявлении воздушной... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T12:37
2024-07-19T12:37
2024-07-19T12:38
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БЕРЛИН, 19 июл - РИА Новости. Аэропорт Кельн/Бонн также затронут глобальным техническим сбоем, наблюдаются проблемы при регистрации на рейсы авиакомпаний, говорится в заявлении воздушной гавани в соцсети Х. "Аэропорт Кельн/Бонн также затронут всемирным техническим сбоем. В настоящее время наблюдаются серьезные сбои в процессе регистрации на рейсы авиакомпаний", - сообщается в аккаунте аэропорта.Отмечается, что сейчас невозможно предугадать, как долго продлятся перебои. "Мы будем информировать вас о дальнейшем развитии событий", - добавили представители аэропорта. Утром в пятницу начался глобальный технический сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. По данным издания Verge, причина масштабных сбоев кроется в ошибочном обновлении от поставщика кибербезопасности CrowdStrike, которое отключает компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления, из-за чего техника не может запустить систему должным образом.
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в мире, технологии, кельн, бонн, германия, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, microsoft corporation
В мире, Технологии, Кельн, Бонн, Германия, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, Microsoft Corporation
Масштабный сбой затронул аэропорт Кельн/Бонн
В аэропорту Кельн/Бонн наблюдаются проблемы при регистрации на рейсы
БЕРЛИН, 19 июл - РИА Новости.
Аэропорт Кельн/Бонн также затронут глобальным техническим сбоем, наблюдаются проблемы при регистрации на рейсы авиакомпаний, говорится в заявлении воздушной гавани в соцсети Х
.
"Аэропорт Кельн/Бонн также затронут всемирным техническим сбоем. В настоящее время наблюдаются серьезные сбои в процессе регистрации на рейсы авиакомпаний", - сообщается в аккаунте аэропорта.
Отмечается, что сейчас невозможно предугадать, как долго продлятся перебои. "Мы будем информировать вас о дальнейшем развитии событий", - добавили представители аэропорта.
Утром в пятницу начался глобальный технический сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. По данным издания Verge, причина масштабных сбоев кроется в ошибочном обновлении от поставщика кибербезопасности CrowdStrike, которое отключает компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления, из-за чего техника не может запустить систему должным образом.