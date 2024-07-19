https://ria.ru/20240719/aeroport-1960683016.html

Аэропорт Хитроу предупредил пассажиров о задержках из-за сбоя

Аэропорт Хитроу предупредил пассажиров о задержках из-за сбоя - РИА Новости, 19.07.2024

Аэропорт Хитроу предупредил пассажиров о задержках из-за сбоя

Аэропорт Лондона Хитроу предупредил пассажиров о техническом сбое, из-за которого возможны задержки рейсов, сообщает в пятницу телеканал Sky News со ссылкой на... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T12:26

2024-07-19T12:26

2024-07-19T12:26

в мире

технологии

лондон

австралия

microsoft corporation

глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Аэропорт Лондона Хитроу предупредил пассажиров о техническом сбое, из-за которого возможны задержки рейсов, сообщает в пятницу телеканал Sky News со ссылкой на представителей аэропорта. "В настоящее время Microsoft столкнулась с глобальным сбоем, который повлиял на работу некоторых систем в аэропорту Хитроу. Рейсы выполняются, но мы сталкиваемся с задержками", - приводит заявление аэропорта телеканал. Ранее аэропорт Лондона Гатвик предупредил пассажиров о возможных задержках из-за сбоя. Ранее сообщалось, что в Австралии произошел глобальный технический сбой, связанный с работой ноутбуков Microsoft, из-за которого массово пострадали операторы связи, банки и авиакомпании. Техническая проблема, как сообщается, связана с американской фирмой по кибербезопасности CrowdStrike. В Австралии она привела к сбоям в работе ноутбуков Microsoft - многие ноутбуки произвольно перезагружались и отображали сообщение об ошибке на синем экране.

лондон

австралия

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в мире, технологии, лондон, австралия, microsoft corporation, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний