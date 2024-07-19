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Аэропорт Хитроу предупредил пассажиров о задержках из-за сбоя - РИА Новости, 19.07.2024
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12:26 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/aeroport-1960683016.html
Аэропорт Хитроу предупредил пассажиров о задержках из-за сбоя
Аэропорт Хитроу предупредил пассажиров о задержках из-за сбоя - РИА Новости, 19.07.2024
Аэропорт Хитроу предупредил пассажиров о задержках из-за сбоя
Аэропорт Лондона Хитроу предупредил пассажиров о техническом сбое, из-за которого возможны задержки рейсов, сообщает в пятницу телеканал Sky News со ссылкой на... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T12:26
2024-07-19T12:26
в мире
технологии
лондон
австралия
microsoft corporation
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Аэропорт Лондона Хитроу предупредил пассажиров о техническом сбое, из-за которого возможны задержки рейсов, сообщает в пятницу телеканал Sky News со ссылкой на представителей аэропорта. "В настоящее время Microsoft столкнулась с глобальным сбоем, который повлиял на работу некоторых систем в аэропорту Хитроу. Рейсы выполняются, но мы сталкиваемся с задержками", - приводит заявление аэропорта телеканал. Ранее аэропорт Лондона Гатвик предупредил пассажиров о возможных задержках из-за сбоя. Ранее сообщалось, что в Австралии произошел глобальный технический сбой, связанный с работой ноутбуков Microsoft, из-за которого массово пострадали операторы связи, банки и авиакомпании. Техническая проблема, как сообщается, связана с американской фирмой по кибербезопасности CrowdStrike. В Австралии она привела к сбоям в работе ноутбуков Microsoft - многие ноутбуки произвольно перезагружались и отображали сообщение об ошибке на синем экране.
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в мире, технологии, лондон, австралия, microsoft corporation, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
В мире, Технологии, Лондон, Австралия, Microsoft Corporation, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Аэропорт Хитроу предупредил пассажиров о задержках из-за сбоя

Аэропорт Хитроу предупредил пассажиров о возможной задержке рейсов из-за сбоя

© AP Photo / Charlie RiedelПолицейские в аэропорту Хитроу
Полицейские в аэропорту Хитроу - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Charlie Riedel
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Аэропорт Лондона Хитроу предупредил пассажиров о техническом сбое, из-за которого возможны задержки рейсов, сообщает в пятницу телеканал Sky News со ссылкой на представителей аэропорта.
"В настоящее время Microsoft столкнулась с глобальным сбоем, который повлиял на работу некоторых систем в аэропорту Хитроу. Рейсы выполняются, но мы сталкиваемся с задержками", - приводит заявление аэропорта телеканал.
Ранее аэропорт Лондона Гатвик предупредил пассажиров о возможных задержках из-за сбоя.
Ранее сообщалось, что в Австралии произошел глобальный технический сбой, связанный с работой ноутбуков Microsoft, из-за которого массово пострадали операторы связи, банки и авиакомпании. Техническая проблема, как сообщается, связана с американской фирмой по кибербезопасности CrowdStrike. В Австралии она привела к сбоям в работе ноутбуков Microsoft - многие ноутбуки произвольно перезагружались и отображали сообщение об ошибке на синем экране.
© Ookla, LLCГрафики сбоев в США на сайте downdetector.com
Графики сбоев в США на сайте downdetector.com - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Ookla, LLC
Графики сбоев в США на сайте downdetector.com
 
В миреТехнологииЛондонАвстралияMicrosoft CorporationГлобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
 
 
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