https://ria.ru/20240719/aeroflot-1960674536.html

"Аэрофлот" выполняет рейсы по расписанию на фоне IT-сбоя

"Аэрофлот" выполняет рейсы по расписанию на фоне IT-сбоя - РИА Новости, 19.07.2024

"Аэрофлот" выполняет рейсы по расписанию на фоне IT-сбоя

"Аэрофлот" выполняет рейсы по расписанию на фоне IT-сбоев по всему миру, сообщили в пресс-службе авиакомпании. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T12:01

2024-07-19T12:01

2024-07-19T12:01

аэрофлот

технологии

глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906707600_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_06785fdf51f1228baa014f1f1da0c29e.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. "Аэрофлот" выполняет рейсы по расписанию на фоне IT-сбоев по всему миру, сообщили в пресс-службе авиакомпании. "Все производственные и коммерческие информационные системы Аэрофлота работают в штатном режиме по всей маршрутной сети. Глобальный ИТ-сбой не повлиял на работу авиакомпании. Рейсы выполняются по расписанию", - говорится в публикации.

https://ria.ru/20240719/it-sboj-1960674023.html

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

аэрофлот, технологии, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний