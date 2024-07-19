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"Аэрофлот" выполняет рейсы по расписанию на фоне IT-сбоя - РИА Новости, 19.07.2024
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12:01 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/aeroflot-1960674536.html
"Аэрофлот" выполняет рейсы по расписанию на фоне IT-сбоя
"Аэрофлот" выполняет рейсы по расписанию на фоне IT-сбоя - РИА Новости, 19.07.2024
"Аэрофлот" выполняет рейсы по расписанию на фоне IT-сбоя
"Аэрофлот" выполняет рейсы по расписанию на фоне IT-сбоев по всему миру, сообщили в пресс-службе авиакомпании. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T12:01
2024-07-19T12:01
аэрофлот
технологии
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. "Аэрофлот" выполняет рейсы по расписанию на фоне IT-сбоев по всему миру, сообщили в пресс-службе авиакомпании. "Все производственные и коммерческие информационные системы Аэрофлота работают в штатном режиме по всей маршрутной сети. Глобальный ИТ-сбой не повлиял на работу авиакомпании. Рейсы выполняются по расписанию", - говорится в публикации.
https://ria.ru/20240719/it-sboj-1960674023.html
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РИА Новости
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аэрофлот, технологии, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Аэрофлот, Технологии, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
"Аэрофлот" выполняет рейсы по расписанию на фоне IT-сбоя

"Аэрофлот": все системы работают штатно, рейсы выполняются по расписанию

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПилот "Аэрофлота" на презентации Boeing 737-900
Пилот Аэрофлота на презентации Boeing 737-900 - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пилот "Аэрофлота" на презентации Boeing 737-900. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. "Аэрофлот" выполняет рейсы по расписанию на фоне IT-сбоев по всему миру, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
"Все производственные и коммерческие информационные системы Аэрофлота работают в штатном режиме по всей маршрутной сети. Глобальный ИТ-сбой не повлиял на работу авиакомпании. Рейсы выполняются по расписанию", - говорится в публикации.
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АэрофлотТехнологииГлобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
 
 
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