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СМИ: итальянскую журналистку оштрафовали за оскорбление в адрес Мелони - РИА Новости, 18.07.2024
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00:30 18.07.2024 (обновлено: 00:32 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/zhurnalistka-1960379544.html
СМИ: итальянскую журналистку оштрафовали за оскорбление в адрес Мелони
СМИ: итальянскую журналистку оштрафовали за оскорбление в адрес Мелони - РИА Новости, 18.07.2024
СМИ: итальянскую журналистку оштрафовали за оскорбление в адрес Мелони
Суд итальянского Милана оштрафовал журналистку Джулию Кортезе за две оскорбительные публикации в Twitter в адрес премьера Италии Джорджи Мелони, сообщила газета РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T00:30
2024-07-18T00:32
милан
италия
джорджа мелони
бенито муссолини
братья италии
в мире
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РИМ, 18 июл – РИА Новости. Суд итальянского Милана оштрафовал журналистку Джулию Кортезе за две оскорбительные публикации в Twitter в адрес премьера Италии Джорджи Мелони, сообщила газета Stampa. В октябре 2021 года, когда Мелони еще не занимала пост главы правительства, Кортезе опубликовала фейковую фотографию лидера правой партии "Братья Италии" в домашней обстановке с портретом диктатора Бенито Муссолини на фоне. После того, как Мелони в своих соцсетях опровергла подлинность снимка и пригрозила автору записи судом, Кортезе написала еще два поста оскорбительного характера. За них суд в четверг обязал 36-летнюю Кортезе выплатить потерпевшей пять тысяч евро, признав ее виновной в клевете. При этом журналистка оказалась оправдана за публикацию фотографии Мелони на фоне портрета Муссолини "за отсутствием состава преступления". Еще виновная должна заплатить 1200 евро штрафа и 3500 евро за судебные издержки. После приговора Мелони заявила, что направит выигранные средства на благотворительность.
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милан, италия, джорджа мелони, бенито муссолини, братья италии, в мире
Милан, Италия, Джорджа Мелони, Бенито Муссолини, Братья Италии, В мире
СМИ: итальянскую журналистку оштрафовали за оскорбление в адрес Мелони

Stampa: в Италии журналистку оштрафовали на пять тысяч евро за пост в Х о Мелони

© AP Photo / Leon Neal/PoolПремьер-министр Италии Джорджа Мелони во время саммита G20 на Бали
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© AP Photo / Leon Neal/Pool
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время саммита G20 на Бали. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 18 июл – РИА Новости. Суд итальянского Милана оштрафовал журналистку Джулию Кортезе за две оскорбительные публикации в Twitter в адрес премьера Италии Джорджи Мелони, сообщила газета Stampa.
В октябре 2021 года, когда Мелони еще не занимала пост главы правительства, Кортезе опубликовала фейковую фотографию лидера правой партии "Братья Италии" в домашней обстановке с портретом диктатора Бенито Муссолини на фоне. После того, как Мелони в своих соцсетях опровергла подлинность снимка и пригрозила автору записи судом, Кортезе написала еще два поста оскорбительного характера.
Поцелуй Байдена в макушку Мелони - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
Байден поцеловал Мелони после встречи в Белом доме
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За них суд в четверг обязал 36-летнюю Кортезе выплатить потерпевшей пять тысяч евро, признав ее виновной в клевете. При этом журналистка оказалась оправдана за публикацию фотографии Мелони на фоне портрета Муссолини "за отсутствием состава преступления". Еще виновная должна заплатить 1200 евро штрафа и 3500 евро за судебные издержки. После приговора Мелони заявила, что направит выигранные средства на благотворительность.
 
МиланИталияДжорджа МелониБенито МуссолиниБратья ИталииВ мире
 
 
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