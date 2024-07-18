https://ria.ru/20240718/zhurnalistka-1960379544.html

СМИ: итальянскую журналистку оштрафовали за оскорбление в адрес Мелони

СМИ: итальянскую журналистку оштрафовали за оскорбление в адрес Мелони - РИА Новости, 18.07.2024

СМИ: итальянскую журналистку оштрафовали за оскорбление в адрес Мелони

Суд итальянского Милана оштрафовал журналистку Джулию Кортезе за две оскорбительные публикации в Twitter в адрес премьера Италии Джорджи Мелони, сообщила газета РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T00:30

2024-07-18T00:30

2024-07-18T00:32

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джорджа мелони

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РИМ, 18 июл – РИА Новости. Суд итальянского Милана оштрафовал журналистку Джулию Кортезе за две оскорбительные публикации в Twitter в адрес премьера Италии Джорджи Мелони, сообщила газета Stampa. В октябре 2021 года, когда Мелони еще не занимала пост главы правительства, Кортезе опубликовала фейковую фотографию лидера правой партии "Братья Италии" в домашней обстановке с портретом диктатора Бенито Муссолини на фоне. После того, как Мелони в своих соцсетях опровергла подлинность снимка и пригрозила автору записи судом, Кортезе написала еще два поста оскорбительного характера. За них суд в четверг обязал 36-летнюю Кортезе выплатить потерпевшей пять тысяч евро, признав ее виновной в клевете. При этом журналистка оказалась оправдана за публикацию фотографии Мелони на фоне портрета Муссолини "за отсутствием состава преступления". Еще виновная должна заплатить 1200 евро штрафа и 3500 евро за судебные издержки. После приговора Мелони заявила, что направит выигранные средства на благотворительность.

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милан, италия, джорджа мелони, бенито муссолини, братья италии, в мире