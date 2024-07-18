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Более 300 жителей Ярославской области переехали из аварийного жилья - РИА Новости, 18.07.2024
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
22:14 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/zhiteli-1960590692.html
Более 300 жителей Ярославской области переехали из аварийного жилья
Более 300 жителей Ярославской области переехали из аварийного жилья - РИА Новости, 18.07.2024
Более 300 жителей Ярославской области переехали из аварийного жилья
Более 300 жителей Ярославской области в 2024 году переехали из аварийного жилья, сообщило правительство региона. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T22:14
2024-07-18T22:14
ярославская область
михаил евраев
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Более 300 жителей Ярославской области в 2024 году переехали из аварийного жилья, сообщило правительство региона. "С начала года в регионе благодаря реализации правительством области нацпроекта "Жилье и городская среда" из аварийного жилья площадью 7,5 тысячи квадратных метров из неблагоустроенных домов переехали 332 человека", - говорится в сообщении. Губернатор Михаил Евраев отметил, что всего в этом году в области будет расселено 10 тысяч квадратных метров аварийного жилья, в новые квартиры переедут 825 жителей региона. На эти цели, по его словам, направили 500 миллионов рублей из бюджетов различного уровня. "В действующую программу входят дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил правительству продлить данную программу до 2030 года. Продолжим работу по этому направлению в Ярославской области", - подчеркнул губернатор. Всего по утвержденной правительством области программе с 2019 по 2025 годы на территории Ярославской области необходимо переселить 6300 человек из 103 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда. На эти цели в программе предусмотрено более 4 миллиардов рублей. В настоящее время расселено более 80 тысяч квадратных метров, почти 5 тысяч человек получили благоустроенное жилье.
https://ria.ru/20240626/zemlya-1955679677.html
https://ria.ru/20240625/evraev-1955378915.html
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михаил евраев, ярославская область
Ярославская область, Михаил Евраев, Ярославская область
Более 300 жителей Ярославской области переехали из аварийного жилья

Более 300 жителей Ярославской области переехали из аварийного жилья в 2024 г

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗвонница Спасо-Преображенского монастыря и преображенский собор XVI века на территории Ярославского кремля
Звонница Спасо-Преображенского монастыря и преображенский собор XVI века на территории Ярославского кремля - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Звонница Спасо-Преображенского монастыря и преображенский собор XVI века на территории Ярославского кремля. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Более 300 жителей Ярославской области в 2024 году переехали из аварийного жилья, сообщило правительство региона.
"С начала года в регионе благодаря реализации правительством области нацпроекта "Жилье и городская среда" из аварийного жилья площадью 7,5 тысячи квадратных метров из неблагоустроенных домов переехали 332 человека", - говорится в сообщении.
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
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Губернатор Михаил Евраев отметил, что всего в этом году в области будет расселено 10 тысяч квадратных метров аварийного жилья, в новые квартиры переедут 825 жителей региона. На эти цели, по его словам, направили 500 миллионов рублей из бюджетов различного уровня.
"В действующую программу входят дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил правительству продлить данную программу до 2030 года. Продолжим работу по этому направлению в Ярославской области", - подчеркнул губернатор.
Всего по утвержденной правительством области программе с 2019 по 2025 годы на территории Ярославской области необходимо переселить 6300 человек из 103 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда. На эти цели в программе предусмотрено более 4 миллиардов рублей. В настоящее время расселено более 80 тысяч квадратных метров, почти 5 тысяч человек получили благоустроенное жилье.
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