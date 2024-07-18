https://ria.ru/20240718/zhiteli-1960590692.html

Более 300 жителей Ярославской области переехали из аварийного жилья

Более 300 жителей Ярославской области переехали из аварийного жилья - РИА Новости, 18.07.2024

Более 300 жителей Ярославской области переехали из аварийного жилья

Более 300 жителей Ярославской области в 2024 году переехали из аварийного жилья, сообщило правительство региона. РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T22:14

2024-07-18T22:14

2024-07-18T22:14

ярославская область

михаил евраев

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Более 300 жителей Ярославской области в 2024 году переехали из аварийного жилья, сообщило правительство региона. "С начала года в регионе благодаря реализации правительством области нацпроекта "Жилье и городская среда" из аварийного жилья площадью 7,5 тысячи квадратных метров из неблагоустроенных домов переехали 332 человека", - говорится в сообщении. Губернатор Михаил Евраев отметил, что всего в этом году в области будет расселено 10 тысяч квадратных метров аварийного жилья, в новые квартиры переедут 825 жителей региона. На эти цели, по его словам, направили 500 миллионов рублей из бюджетов различного уровня. "В действующую программу входят дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил правительству продлить данную программу до 2030 года. Продолжим работу по этому направлению в Ярославской области", - подчеркнул губернатор. Всего по утвержденной правительством области программе с 2019 по 2025 годы на территории Ярославской области необходимо переселить 6300 человек из 103 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда. На эти цели в программе предусмотрено более 4 миллиардов рублей. В настоящее время расселено более 80 тысяч квадратных метров, почти 5 тысяч человек получили благоустроенное жилье.

https://ria.ru/20240626/zemlya-1955679677.html

https://ria.ru/20240625/evraev-1955378915.html

ярославская область

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михаил евраев, ярославская область