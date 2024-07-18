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У побережья Японии произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 18.07.2024
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14:25 18.07.2024 (обновлено: 14:35 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/zemletryasenie-1960481078.html
У побережья Японии произошло сильное землетрясение
У побережья Японии произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 18.07.2024
У побережья Японии произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у восточного побережья Японии, угроза цунами не объявлялась, сообщает главное метеорологическое агентство страны на... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T14:25
2024-07-18T14:35
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у восточного побережья Японии, угроза цунами не объявлялась, сообщает главное метеорологическое агентство страны на сайте.По его данным, толчки были зафиксированы в 20:07 (14:07 мск.) у восточного побережья острова Хатидзёдзима. Очаг залегал на глубине 100 километров.Угрозы цунами не объявлялось. Сообщений о повреждениях или пострадавших также нет, заключило агентство.
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в мире, япония
В мире, Япония
У побережья Японии произошло сильное землетрясение

У восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8

© iStock.com / AdventtrЗапись сейсмической активности
Запись сейсмической активности - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© iStock.com / Adventtr
Запись сейсмической активности. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у восточного побережья Японии, угроза цунами не объявлялась, сообщает главное метеорологическое агентство страны на сайте.
По его данным, толчки были зафиксированы в 20:07 (14:07 мск.) у восточного побережья острова Хатидзёдзима. Очаг залегал на глубине 100 километров.
Угрозы цунами не объявлялось. Сообщений о повреждениях или пострадавших также нет, заключило агентство.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
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