https://ria.ru/20240718/zemletryasenie-1960481078.html

У побережья Японии произошло сильное землетрясение

У побережья Японии произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 18.07.2024

У побережья Японии произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у восточного побережья Японии, угроза цунами не объявлялась, сообщает главное метеорологическое агентство страны на... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T14:25

2024-07-18T14:25

2024-07-18T14:35

в мире

япония

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у восточного побережья Японии, угроза цунами не объявлялась, сообщает главное метеорологическое агентство страны на сайте.По его данным, толчки были зафиксированы в 20:07 (14:07 мск.) у восточного побережья острова Хатидзёдзима. Очаг залегал на глубине 100 километров.Угрозы цунами не объявлялось. Сообщений о повреждениях или пострадавших также нет, заключило агентство.

https://ria.ru/20240713/zemletryasenie-1959395195.html

япония

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в мире, япония