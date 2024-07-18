https://ria.ru/20240718/zemletryasenie-1960481078.html
У побережья Японии произошло сильное землетрясение
У побережья Японии произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 18.07.2024
У побережья Японии произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у восточного побережья Японии, угроза цунами не объявлялась, сообщает главное метеорологическое агентство страны на... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T14:25
2024-07-18T14:25
2024-07-18T14:35
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япония
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у восточного побережья Японии, угроза цунами не объявлялась, сообщает главное метеорологическое агентство страны на сайте.По его данным, толчки были зафиксированы в 20:07 (14:07 мск.) у восточного побережья острова Хатидзёдзима. Очаг залегал на глубине 100 километров.Угрозы цунами не объявлялось. Сообщений о повреждениях или пострадавших также нет, заключило агентство.
https://ria.ru/20240713/zemletryasenie-1959395195.html
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в мире, япония
У побережья Японии произошло сильное землетрясение
У восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8