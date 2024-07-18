https://ria.ru/20240718/zapret-1960476837.html

Срок вступления в силу проектов о запрете пропаганды наркотиков перенесли

Срок вступления в силу проектов о запрете пропаганды наркотиков перенесли - РИА Новости, 18.07.2024

Срок вступления в силу проектов о запрете пропаганды наркотиков перенесли

по госстроительству рекомендовал палате вернуть в процедуру второго чтения и принять поправки о переносе на 1 сентября 2025 года вступления в силу пакета... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T14:12

2024-07-18T14:12

2024-07-18T14:12

общество

госдума рф

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости.по госстроительству рекомендовал палате вернуть в процедуру второго чтения и принять поправки о переносе на 1 сентября 2025 года вступления в силу пакета законопроектов о запрете пропаганды наркотиков и об увеличении наказаний за нарушение такого запрета, следует из решения комитета. "Рассмотрев указанный проект федерального закона, Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству решил: Рекомендовать Государственной Думе возвратить указанный законопроект к процедуре второго чтения. Рекомендовать Государственной Думе утвердить таблицу поправок № 1, рекомендуемых Комитетом к принятию", - отмечается в решении комитета. Поправками предлагается перенести срок вступления в силу законопроектов на 1 сентября 2025 года. Изменения вносятся в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, проекты являются частью пакета из трех законопроектов о запрете пропаганды наркотиков. Законопроектом предлагается штрафовать до 600 тысяч рублей за распространение произведений литературы и искусства с информацией о наркотиках с нарушением требований о маркировке произведений. Однако третьим законопроектом из пакета устанавливается, что произведения искусства и литературы не попадут под запрет пропаганды наркотиков, если наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла. Также под запрет не будут подпадать произведения, обнародованные до 1 августа 1990 года. Повторную пропаганду наркотических средств в интернете, если нарушение совершенно два раза в течение года, предлагается наказывать штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового. Также может быть назначено наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности.

https://ria.ru/20240702/propaganda-1956837588.html

https://ria.ru/20240709/propaganda-1958486996.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, госдума рф, россия