https://ria.ru/20240718/zakharova-1960546412.html

Захарова оценила заявления Трампа и Вэнса об урегулировании на Украине

Захарова оценила заявления Трампа и Вэнса об урегулировании на Украине - РИА Новости, 18.07.2024

Захарова оценила заявления Трампа и Вэнса об урегулировании на Украине

Отделение предвыборной риторики от заявлений уполномоченных государственных деятелей и реалистичный взгляд на возможности необходимы при рассмотрении перспектив РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T17:24

2024-07-18T17:24

2024-07-18T17:24

в мире

украина

россия

сша

дональд трамп

мария захарова

джеймс дэвид вэнс

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849146216_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_08bfa3170f944584b5113f2e5f7eb3b9.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Отделение предвыборной риторики от заявлений уполномоченных государственных деятелей и реалистичный взгляд на возможности необходимы при рассмотрении перспектив урегулирования конфликта на Украине в случае победы республиканцев на выборах в США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. На брифинге для СМИ Захарова отметила заявления кандидата Дональда Трампа о возможности урегулировать конфликт на Украине за сутки, а также слова кандидата в вице-президенты Джей-Ди Вэнса о том, что Китай - большая проблема для США, чем события на Украине."Нужно отделять предвыборную риторику от заявлений действующих государственных деятелей, которые обличены соответствующими полномочиями. Это во-первых. Во-вторых, если говорить о том, можно ли урегулировать, получится или не получится, давайте тоже будем реалистами" - сказала Захарова на брифинге, комментируя перспективы урегулирования на Украине при победе кандидата в президенты Дональда Трампа и кандидата в вице-президенты Джей-Ди Вэнса. Она напомнила, что администрация Дональда Трампа при своем нахождении у власти делала амбициозные заявления об урегулировании на Ближнем Востоке, но реального результата деятельность на этом направлении не дала. Ранее на съезде республиканской партии кандидат в президенты Трамп объявил, что предложил сенатору от штата Огайо Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост. Вэнсу 39 лет, он женат, у него трое детей. Он выпускник престижной Йельской школы права, работал в инвестиционных фондах в связке с известным республиканским донором и миллиардером Питером Тилем. Сенатором он стал в январе 2023 года. Вэнс также известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.

https://ria.ru/20240718/ssha-1960430569.html

https://ria.ru/20240717/vens-1960170643.html

https://ria.ru/20240717/ukraina-1960164888.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, мария захарова, джеймс дэвид вэнс, выборы президента сша — 2024, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)