Захарова оценила заявления Трампа и Вэнса об урегулировании на Украине
Захарова: нужно реалистично смотреть на предвыборную риторику по Украине в США
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Отделение предвыборной риторики от заявлений уполномоченных государственных деятелей и реалистичный взгляд на возможности необходимы при рассмотрении перспектив урегулирования конфликта на Украине в случае победы республиканцев на выборах в США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
На брифинге для СМИ Захарова отметила заявления кандидата Дональда Трампа о возможности урегулировать конфликт на Украине за сутки, а также слова кандидата в вице-президенты Джей-Ди Вэнса о том, что Китай - большая проблема для США, чем события на Украине.
"Нужно отделять предвыборную риторику от заявлений действующих государственных деятелей, которые обличены соответствующими полномочиями. Это во-первых. Во-вторых, если говорить о том, можно ли урегулировать, получится или не получится, давайте тоже будем реалистами" - сказала Захарова на брифинге, комментируя перспективы урегулирования на Украине при победе кандидата в президенты Дональда Трампа и кандидата в вице-президенты Джей-Ди Вэнса.
Она напомнила, что администрация Дональда Трампа при своем нахождении у власти делала амбициозные заявления об урегулировании на Ближнем Востоке, но реального результата деятельность на этом направлении не дала.
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Ранее на съезде республиканской партии кандидат в президенты Трамп объявил, что предложил сенатору от штата Огайо Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост.
Вэнсу 39 лет, он женат, у него трое детей. Он выпускник престижной Йельской школы права, работал в инвестиционных фондах в связке с известным республиканским донором и миллиардером Питером Тилем. Сенатором он стал в январе 2023 года.
Вэнс также известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.