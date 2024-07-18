Рейтинг@Mail.ru
Захарова оценила заявления Трампа и Вэнса об урегулировании на Украине - РИА Новости, 18.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:24 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/zakharova-1960546412.html
Захарова оценила заявления Трампа и Вэнса об урегулировании на Украине
Захарова оценила заявления Трампа и Вэнса об урегулировании на Украине - РИА Новости, 18.07.2024
Захарова оценила заявления Трампа и Вэнса об урегулировании на Украине
Отделение предвыборной риторики от заявлений уполномоченных государственных деятелей и реалистичный взгляд на возможности необходимы при рассмотрении перспектив РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T17:24
2024-07-18T17:24
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
мария захарова
джеймс дэвид вэнс
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849146216_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_08bfa3170f944584b5113f2e5f7eb3b9.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Отделение предвыборной риторики от заявлений уполномоченных государственных деятелей и реалистичный взгляд на возможности необходимы при рассмотрении перспектив урегулирования конфликта на Украине в случае победы республиканцев на выборах в США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. На брифинге для СМИ Захарова отметила заявления кандидата Дональда Трампа о возможности урегулировать конфликт на Украине за сутки, а также слова кандидата в вице-президенты Джей-Ди Вэнса о том, что Китай - большая проблема для США, чем события на Украине."Нужно отделять предвыборную риторику от заявлений действующих государственных деятелей, которые обличены соответствующими полномочиями. Это во-первых. Во-вторых, если говорить о том, можно ли урегулировать, получится или не получится, давайте тоже будем реалистами" - сказала Захарова на брифинге, комментируя перспективы урегулирования на Украине при победе кандидата в президенты Дональда Трампа и кандидата в вице-президенты Джей-Ди Вэнса. Она напомнила, что администрация Дональда Трампа при своем нахождении у власти делала амбициозные заявления об урегулировании на Ближнем Востоке, но реального результата деятельность на этом направлении не дала. Ранее на съезде республиканской партии кандидат в президенты Трамп объявил, что предложил сенатору от штата Огайо Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост. Вэнсу 39 лет, он женат, у него трое детей. Он выпускник престижной Йельской школы права, работал в инвестиционных фондах в связке с известным республиканским донором и миллиардером Питером Тилем. Сенатором он стал в январе 2023 года. Вэнс также известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.
https://ria.ru/20240718/ssha-1960430569.html
https://ria.ru/20240717/vens-1960170643.html
https://ria.ru/20240717/ukraina-1960164888.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849146216_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5aee41fe1c23d3332838dd7173b17209.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, мария захарова, джеймс дэвид вэнс, выборы президента сша — 2024, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Мария Захарова, Джеймс Дэвид Вэнс, Выборы президента США — 2024, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова оценила заявления Трампа и Вэнса об урегулировании на Украине

Захарова: нужно реалистично смотреть на предвыборную риторику по Украине в США

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Отделение предвыборной риторики от заявлений уполномоченных государственных деятелей и реалистичный взгляд на возможности необходимы при рассмотрении перспектив урегулирования конфликта на Украине в случае победы республиканцев на выборах в США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
На брифинге для СМИ Захарова отметила заявления кандидата Дональда Трампа о возможности урегулировать конфликт на Украине за сутки, а также слова кандидата в вице-президенты Джей-Ди Вэнса о том, что Китай - большая проблема для США, чем события на Украине.
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
"Придерживается другой позиции". В США раскрыли радикальный план Трампа
Вчера, 11:31
"Нужно отделять предвыборную риторику от заявлений действующих государственных деятелей, которые обличены соответствующими полномочиями. Это во-первых. Во-вторых, если говорить о том, можно ли урегулировать, получится или не получится, давайте тоже будем реалистами" - сказала Захарова на брифинге, комментируя перспективы урегулирования на Украине при победе кандидата в президенты Дональда Трампа и кандидата в вице-президенты Джей-Ди Вэнса.
Она напомнила, что администрация Дональда Трампа при своем нахождении у власти делала амбициозные заявления об урегулировании на Ближнем Востоке, но реального результата деятельность на этом направлении не дала.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
СМИ рассказали, что Вэнс думает о Путине
17 июля, 09:15
Ранее на съезде республиканской партии кандидат в президенты Трамп объявил, что предложил сенатору от штата Огайо Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост.
Вэнсу 39 лет, он женат, у него трое детей. Он выпускник престижной Йельской школы права, работал в инвестиционных фондах в связке с известным республиканским донором и миллиардером Питером Тилем. Сенатором он стал в январе 2023 года.
Вэнс также известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
В Раде считают, что Вэнс может изменить мнение о помощи Украине
17 июля, 08:17
 
В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампМария ЗахароваДжеймс Дэвид ВэнсВыборы президента США — 2024Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала