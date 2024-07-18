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МИД: Киев гонится за выгодой, подписывая соглашения о безопасности - РИА Новости, 18.07.2024
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16:59 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/zakharova-1960534786.html
МИД: Киев гонится за выгодой, подписывая соглашения о безопасности
МИД: Киев гонится за выгодой, подписывая соглашения о безопасности - РИА Новости, 18.07.2024
МИД: Киев гонится за выгодой, подписывая соглашения о безопасности
Киев, подписывая соглашения с западными странами, включая Польшу, о взаимной безопасности, гонится за сиюминутной выгодой, чтобы сохранить власть текущего... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T16:59
2024-07-18T16:59
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Киев, подписывая соглашения с западными странами, включая Польшу, о взаимной безопасности, гонится за сиюминутной выгодой, чтобы сохранить власть текущего руководства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В начале июля Польша и Украина подписали соглашение о взаимной безопасности, предусматривающее долговременное военное сотрудничество. "Режим Зеленского, подписывая подобного рода соглашения с западными странами, гонится за сиюминутной выгодой, спасая самого себя. Всё это ради самосохранения во власти. Видимо, ради исполнения и реализации этой цели Банковая ни перед чем не остановится. Зеленскому наплевать на Украину", - сказала Захарова на брифинге. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и оказались "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240718/rossiya-1960448297.html
https://ria.ru/20240718/polsha-1960447006.html
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в мире, россия, украина, мария захарова, нато, польша
В мире, Россия, Украина, Мария Захарова, НАТО, Польша
МИД: Киев гонится за выгодой, подписывая соглашения о безопасности

Захарова о соглашении Украины и Польши: Киев гонится за сиюминутной выгодой

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Киев, подписывая соглашения с западными странами, включая Польшу, о взаимной безопасности, гонится за сиюминутной выгодой, чтобы сохранить власть текущего руководства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В начале июля Польша и Украина подписали соглашение о взаимной безопасности, предусматривающее долговременное военное сотрудничество.
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"Режим Зеленского, подписывая подобного рода соглашения с западными странами, гонится за сиюминутной выгодой, спасая самого себя. Всё это ради самосохранения во власти. Видимо, ради исполнения и реализации этой цели Банковая ни перед чем не остановится. Зеленскому наплевать на Украину", - сказала Захарова на брифинге.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и оказались "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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