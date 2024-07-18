МИД: Киев гонится за выгодой, подписывая соглашения о безопасности
Захарова о соглашении Украины и Польши: Киев гонится за сиюминутной выгодой
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Киев, подписывая соглашения с западными странами, включая Польшу, о взаимной безопасности, гонится за сиюминутной выгодой, чтобы сохранить власть текущего руководства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В начале июля Польша и Украина подписали соглашение о взаимной безопасности, предусматривающее долговременное военное сотрудничество.
"Режим Зеленского, подписывая подобного рода соглашения с западными странами, гонится за сиюминутной выгодой, спасая самого себя. Всё это ради самосохранения во власти. Видимо, ради исполнения и реализации этой цели Банковая ни перед чем не остановится. Зеленскому наплевать на Украину", - сказала Захарова на брифинге.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и оказались "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.