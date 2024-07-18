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США подталкивают Молдавию к украинскому сценарию, заявила Захарова - РИА Новости, 18.07.2024
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16:39 18.07.2024 (обновлено: 20:25 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/zakharova-1960525103.html
США подталкивают Молдавию к украинскому сценарию, заявила Захарова
США подталкивают Молдавию к украинскому сценарию, заявила Захарова - РИА Новости, 18.07.2024
США подталкивают Молдавию к украинскому сценарию, заявила Захарова
США, передавая военную технику Молдавии, подталкивают ее к реализации украинского сценария, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T16:39
2024-07-18T20:25
в мире
молдавия
россия
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мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
майя санду
нато
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. США, передавая военную технику Молдавии, подталкивают ее к реализации украинского сценария, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге."Одновременно режим (президента Молдавии Майи. — Прим. ред.) Санду под ширмой евроинтеграции продолжает курс на милитаризацию. Пятнадцатого июля Министерство обороны Молдавии объявило о скором поступлении очередной партии военной техники из США. Это не открытие школ, не повышение благосостояния граждан — это подталкивание к реализации украинского сценария", — сказала дипломат.Она также обратила внимание, что в обновленном проекте Стратегии национальной обороны Молдавии на 2024-2034 годы говорится, что Россия якобы создает угрозу безопасности и конституционному порядку республики.Кроме того, по мнению независимых молдавских экспертов, в скором времени власти страны откажутся от конституционного нейтралитета вопреки воле народа, добавила Захарова.Накануне Минобороны Молдавии заявило, что на этой неделе получит партию американской военной техники для национальных и международных тренировок и учений армии. В частности, туда войдут 20 единиц техники HMMWV.Согласно конституции, республика обладает нейтральным статусом, но с 1994 года она сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальный лидер которой —президент Майя Санду, в Молдавии стали часто проводиться маневры с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии. В свою очередь, представители Минобороны республики отмечали необходимость усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. Так, глава министерства Анатолий Носатый призывал к созданию системы ПВО.
https://ria.ru/20240718/moldaviya-1960421316.html
https://ria.ru/20240716/moldavija-1960062789.html
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в мире, молдавия, россия, сша, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), майя санду, нато
В мире, Молдавия, Россия, США, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Майя Санду, НАТО
США подталкивают Молдавию к украинскому сценарию, заявила Захарова

Захарова: США толкают Молдавию к украинскому сценарию, передавая военную технику

© AP Photo / Roveliu BugaАмериканская военная техника в Молдавии
Американская военная техника в Молдавии - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© AP Photo / Roveliu Buga
Американская военная техника в Молдавии. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. США, передавая военную технику Молдавии, подталкивают ее к реализации украинского сценария, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
"Одновременно режим (президента Молдавии Майи. — Прим. ред.) Санду под ширмой евроинтеграции продолжает курс на милитаризацию. Пятнадцатого июля Министерство обороны Молдавии объявило о скором поступлении очередной партии военной техники из США. Это не открытие школ, не повышение благосостояния граждан — это подталкивание к реализации украинского сценария", — сказала дипломат.
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Она также обратила внимание, что в обновленном проекте Стратегии национальной обороны Молдавии на 2024-2034 годы говорится, что Россия якобы создает угрозу безопасности и конституционному порядку республики.

В документе также подчеркивается, что Молдавия стремится к полной интеграции в военные структуры ЕС, планируя активизировать участие в миротворческих и гражданских миссиях союза, а тесное сотрудничество с НАТО называется гарантом безопасности.

Кроме того, по мнению независимых молдавских экспертов, в скором времени власти страны откажутся от конституционного нейтралитета вопреки воле народа, добавила Захарова.
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Накануне Минобороны Молдавии заявило, что на этой неделе получит партию американской военной техники для национальных и международных тренировок и учений армии. В частности, туда войдут 20 единиц техники HMMWV.
Согласно конституции, республика обладает нейтральным статусом, но с 1994 года она сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальный лидер которой —президент Майя Санду, в Молдавии стали часто проводиться маневры с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.
В свою очередь, представители Минобороны республики отмечали необходимость усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. Так, глава министерства Анатолий Носатый призывал к созданию системы ПВО.
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В миреМолдавияРоссияСШАМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Майя СандуНАТО
 
 
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