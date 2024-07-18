https://ria.ru/20240718/zakharova-1960525103.html

США подталкивают Молдавию к украинскому сценарию, заявила Захарова

США подталкивают Молдавию к украинскому сценарию, заявила Захарова - РИА Новости, 18.07.2024

США подталкивают Молдавию к украинскому сценарию, заявила Захарова

США, передавая военную технику Молдавии, подталкивают ее к реализации украинского сценария, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T16:39

2024-07-18T16:39

2024-07-18T20:25

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

майя санду

нато

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. США, передавая военную технику Молдавии, подталкивают ее к реализации украинского сценария, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге."Одновременно режим (президента Молдавии Майи. — Прим. ред.) Санду под ширмой евроинтеграции продолжает курс на милитаризацию. Пятнадцатого июля Министерство обороны Молдавии объявило о скором поступлении очередной партии военной техники из США. Это не открытие школ, не повышение благосостояния граждан — это подталкивание к реализации украинского сценария", — сказала дипломат.Она также обратила внимание, что в обновленном проекте Стратегии национальной обороны Молдавии на 2024-2034 годы говорится, что Россия якобы создает угрозу безопасности и конституционному порядку республики.Кроме того, по мнению независимых молдавских экспертов, в скором времени власти страны откажутся от конституционного нейтралитета вопреки воле народа, добавила Захарова.Накануне Минобороны Молдавии заявило, что на этой неделе получит партию американской военной техники для национальных и международных тренировок и учений армии. В частности, туда войдут 20 единиц техники HMMWV.Согласно конституции, республика обладает нейтральным статусом, но с 1994 года она сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальный лидер которой —президент Майя Санду, в Молдавии стали часто проводиться маневры с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии. В свою очередь, представители Минобороны республики отмечали необходимость усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. Так, глава министерства Анатолий Носатый призывал к созданию системы ПВО.

https://ria.ru/20240718/moldaviya-1960421316.html

https://ria.ru/20240716/moldavija-1960062789.html

https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html

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в мире, молдавия, россия, сша, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), майя санду, нато