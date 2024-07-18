https://ria.ru/20240718/zakharova-1960525103.html
США подталкивают Молдавию к украинскому сценарию, заявила Захарова
США подталкивают Молдавию к украинскому сценарию, заявила Захарова - РИА Новости, 18.07.2024
США подталкивают Молдавию к украинскому сценарию, заявила Захарова
США, передавая военную технику Молдавии, подталкивают ее к реализации украинского сценария, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T16:39
2024-07-18T16:39
2024-07-18T20:25
в мире
молдавия
россия
сша
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
майя санду
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960547304_623:592:2462:1627_1920x0_80_0_0_338260384d73995298cbd18149692486.jpg
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. США, передавая военную технику Молдавии, подталкивают ее к реализации украинского сценария, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге."Одновременно режим (президента Молдавии Майи. — Прим. ред.) Санду под ширмой евроинтеграции продолжает курс на милитаризацию. Пятнадцатого июля Министерство обороны Молдавии объявило о скором поступлении очередной партии военной техники из США. Это не открытие школ, не повышение благосостояния граждан — это подталкивание к реализации украинского сценария", — сказала дипломат.Она также обратила внимание, что в обновленном проекте Стратегии национальной обороны Молдавии на 2024-2034 годы говорится, что Россия якобы создает угрозу безопасности и конституционному порядку республики.Кроме того, по мнению независимых молдавских экспертов, в скором времени власти страны откажутся от конституционного нейтралитета вопреки воле народа, добавила Захарова.Накануне Минобороны Молдавии заявило, что на этой неделе получит партию американской военной техники для национальных и международных тренировок и учений армии. В частности, туда войдут 20 единиц техники HMMWV.Согласно конституции, республика обладает нейтральным статусом, но с 1994 года она сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальный лидер которой —президент Майя Санду, в Молдавии стали часто проводиться маневры с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии. В свою очередь, представители Минобороны республики отмечали необходимость усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. Так, глава министерства Анатолий Носатый призывал к созданию системы ПВО.
https://ria.ru/20240718/moldaviya-1960421316.html
https://ria.ru/20240716/moldavija-1960062789.html
https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html
молдавия
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960547304_965:579:2363:1627_1920x0_80_0_0_1e6f8cffc49ec51e847a081e0735a6cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, россия, сша, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), майя санду, нато
В мире, Молдавия, Россия, США, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Майя Санду, НАТО
США подталкивают Молдавию к украинскому сценарию, заявила Захарова
Захарова: США толкают Молдавию к украинскому сценарию, передавая военную технику
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. США, передавая военную технику Молдавии, подталкивают ее к реализации украинского сценария, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
"Одновременно режим (президента Молдавии Майи. — Прим. ред.) Санду под ширмой евроинтеграции продолжает курс на милитаризацию. Пятнадцатого июля Министерство обороны Молдавии объявило о скором поступлении очередной партии военной техники из США
. Это не открытие школ, не повышение благосостояния граждан — это подталкивание к реализации украинского сценария", — сказала дипломат.
Она также обратила внимание, что в обновленном проекте Стратегии национальной обороны Молдавии на 2024-2034 годы говорится, что Россия якобы создает угрозу безопасности и конституционному порядку республики.
В документе также подчеркивается, что Молдавия стремится к полной интеграции в военные структуры ЕС, планируя активизировать участие в миротворческих и гражданских миссиях союза, а тесное сотрудничество с НАТО называется гарантом безопасности.
Кроме того, по мнению независимых молдавских экспертов, в скором времени власти страны откажутся от конституционного нейтралитета вопреки воле народа, добавила Захарова.
Накануне Минобороны Молдавии заявило, что на этой неделе получит партию американской военной техники для национальных и международных тренировок и учений армии. В частности, туда войдут 20 единиц техники HMMWV.
Согласно конституции, республика обладает нейтральным статусом, но с 1994 года она сотрудничает с НАТО
в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальный лидер которой —президент Майя Санду, в Молдавии стали часто проводиться маневры с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.
В свою очередь, представители Минобороны республики отмечали необходимость усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. Так, глава министерства Анатолий Носатый призывал к созданию системы ПВО.