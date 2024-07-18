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Захарова жестко высказалась о будущем мобилизации на Украине - РИА Новости, 18.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:08 18.07.2024 (обновлено: 16:10 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/zakharova-1960510190.html
Захарова жестко высказалась о будущем мобилизации на Украине
Захарова жестко высказалась о будущем мобилизации на Украине - РИА Новости, 18.07.2024
Захарова жестко высказалась о будущем мобилизации на Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова допустила снижение возраста для мобилизации на Украине. "Активизировались разговоры о понижении в будущем... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T16:08
2024-07-18T16:10
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова допустила снижение возраста для мобилизации на Украине. "Активизировались разговоры о понижении в будущем 2025 году мобилизационного возраста на Украине до 18 лет... Я думаю, что отметка 18 лет — это не предел", — сказала она во время брифинга. По ее мнению, каждый раз, когда начинаются обсуждения подобных планов, в офисе Зеленского их отрицают, а потом все происходит с точностью да наоборот. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240718/ukraina-1960416759.html
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в мире, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев
Захарова жестко высказалась о будущем мобилизации на Украине

Захарова допустила снижение мобилизационного возраста на Украине

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова допустила снижение возраста для мобилизации на Украине.

"Активизировались разговоры о понижении в будущем 2025 году мобилизационного возраста на Украине до 18 лет... Я думаю, что отметка 18 лет — это не предел", — сказала она во время брифинга.
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По ее мнению, каждый раз, когда начинаются обсуждения подобных планов, в офисе Зеленского их отрицают, а потом все происходит с точностью да наоборот.

Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.

В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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