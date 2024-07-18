Захарова жестко высказалась о будущем мобилизации на Украине
Захарова допустила снижение мобилизационного возраста на Украине
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова допустила снижение возраста для мобилизации на Украине.
"Активизировались разговоры о понижении в будущем 2025 году мобилизационного возраста на Украине до 18 лет... Я думаю, что отметка 18 лет — это не предел", — сказала она во время брифинга.
"Активизировались разговоры о понижении в будущем 2025 году мобилизационного возраста на Украине до 18 лет... Я думаю, что отметка 18 лет — это не предел", — сказала она во время брифинга.
По ее мнению, каждый раз, когда начинаются обсуждения подобных планов, в офисе Зеленского их отрицают, а потом все происходит с точностью да наоборот.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.