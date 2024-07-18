https://ria.ru/20240718/zakarpate-1960431556.html

В Закарпатье мужчина ранил ножом пограничника

В Закарпатье мужчина ранил ножом пограничника - РИА Новости, 18.07.2024

В Закарпатье мужчина ранил ножом пограничника

Гражданин Украины ранил ножом пограничника на одном из контрольных постов в Закарпатье на западе страны, сообщили в западном региональном управлении украинской... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T11:36

2024-07-18T11:36

2024-07-18T11:36

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Гражданин Украины ранил ножом пограничника на одном из контрольных постов в Закарпатье на западе страны, сообщили в западном региональном управлении украинской госпогранслужбы. "Нарушитель ранил ножом пограничника Мукачевского отряда… Житель закарпатского села Буштино решил, что контрольные посты для всех, кроме него. Коренастый 61-летний мужчина не выполнил требования по остановке и пытался скрыться от правоохранителей. Когда его авто заблокировали, он закрылся в салоне и начал сквозь приоткрытое окно спорить с пограничниками, называя их действия незаконными", - говорится в сообщении, опубликованном на странице управления госпогранслужбы в соцсети Facebook*. По информации ведомства, с прибывшей на место оперативно-следственной группой мужчина общаться отказался. Пограничники пытались задержать нарушителя, но водитель достал нож. "После почти трехчасового пребывания на контрольном посту пограничники, применив физическую силу и наручники, все же задержали коренастого мужчину, который оказывал сопротивление", - отметили в погранслужбе. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

https://radiosputnik.ru/20240629/svo-1956374542.html

https://ria.ru/20240415/zaderzhanie-1940220743.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский