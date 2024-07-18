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СМИ сообщили о новых взрывах в Полтавской области
СМИ сообщили о новых взрывах в Полтавской области - РИА Новости, 18.07.2024
СМИ сообщили о новых взрывах в Полтавской области
Взрывы на фоне воздушной тревоги снова прозвучали в Полтавской области Украины, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T01:17
2024-07-18T01:17
2024-07-18T01:17
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Взрывы на фоне воздушной тревоги снова прозвучали в Полтавской области Украины, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы "В Полтавской области снова звучат взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала. На данный момент в Полтавской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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полтавская область, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Полтавская область, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
СМИ сообщили о новых взрывах в Полтавской области
ТСН: в Полтавской области на фоне воздушной тревоги прогремели новые взрывы