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Украинские СМИ сообщили о взрыве в пригороде Днепропетровска
Украинские СМИ сообщили о взрыве в пригороде Днепропетровска - РИА Новости, 18.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в пригороде Днепропетровска
Взрыв прогремел в пригороде Днепропетровска, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T10:57
2024-07-18T10:57
2024-07-18T10:58
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в пригороде Днепропетровска, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В пригороде Днепра (до переименования украинскими властями город Днепропетровск – ред.) раздался звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
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в мире, днепропетровск, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрыве в пригороде Днепропетровска
"Общественное": в пригороде Днепропетровска прогремел взрыв