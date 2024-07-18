https://ria.ru/20240718/vzryv-1960422457.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в пригороде Днепропетровска

Украинские СМИ сообщили о взрыве в пригороде Днепропетровска - РИА Новости, 18.07.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в пригороде Днепропетровска

Взрыв прогремел в пригороде Днепропетровска, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T10:57

2024-07-18T10:57

2024-07-18T10:58

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в пригороде Днепропетровска, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В пригороде Днепра (до переименования украинскими властями город Днепропетровск – ред.) раздался звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

днепропетровск

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в мире, днепропетровск, украина