https://ria.ru/20240718/vytrezviteli-1960547080.html

Кубанские депутаты одобрили открытие вытрезвителей в Краснодаре и Сочи

Кубанские депутаты одобрили открытие вытрезвителей в Краснодаре и Сочи - РИА Новости, 18.07.2024

Кубанские депутаты одобрили открытие вытрезвителей в Краснодаре и Сочи

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли законопроект, согласно которому в Краснодаре и Сочи будут открыты специализированные организации... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T17:27

2024-07-18T17:27

2024-07-18T17:28

краснодарский край

краснодар

сочи

вытрезвители

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960546287_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a2e779f995401564b98048b4cd2404bd.jpg

КРАСНОДАР, 18 июл – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли законопроект, согласно которому в Краснодаре и Сочи будут открыты специализированные организации для оказания помощи людям в алкогольном опьянении. Онлайн-трансляция 42-го очередного пленарного заседания велась на сайте парламента. "Законопроектом предусматривается создание специализированных организаций в городах края с наибольшей численностью населения, в которых выявлено наибольшее количество лиц в состоянии алкогольного опьянения. В случае принятия законопроекта планируется открытие двух специализированных организаций в Краснодаре и Сочи… Принятие проекта закона повлечет увеличение расхода бюджета края - первый год на открытие двух специализированных организаций потребуется около 145 миллионов рублей, далее ежегодно на функционирование двух организаций более 35 миллионов рублей", - сказал министр труда и социального развития Краснодарского края Сергей Гаркуша в ходе заседания. Законопроект был принят депутатами во время заседания. В марте в ходе сессии парламента Кубани врио начальника ГУМВД России по Краснодарскому краю Сергей Воложинов заявил о том, что создание медпунктов для оказания помощи людям в алкогольном опьянении в Краснодаре, Сочи, Новороссийске сможет повлиять на снижение уровня преступности на Кубани, где каждое шестое преступление совершается пьяными лицами. В 2011 году все специализированные медвытрезвители в России были ликвидированы. 15 декабря 2020 года Госдума приняла закон, наделяющий полицейских полномочиями доставлять граждан в состоянии алкогольного опьянения не только в больницы, но и в вытрезвители, в том числе платные. В конце 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал законы о восстановлении региональных систем вытрезвителей. Согласно этим законам, субъекты РФ вправе создавать вытрезвители на основе государственно-частного партнерства, а сотрудники полиции наделяются полномочиями доставлять туда пьяных граждан.

https://ria.ru/20240718/promproduktsiya-1960378946.html

https://ria.ru/20240716/zavod-1960011587.html

краснодар

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

краснодар, сочи, вытрезвители