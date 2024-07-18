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В России выделят средства для работников здравоохранения в новых регионах
В России выделят средства для работников здравоохранения в новых регионах - РИА Новости, 18.07.2024
В России выделят средства для работников здравоохранения в новых регионах
На выплаты медицинским работникам в рамках действующих программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" заложено более одного миллиарда рублей, в том числе 350... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T15:48
2024-07-18T15:48
2024-07-18T16:08
общество
россия
михаил мишустин
здоровье - общество
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. На выплаты медицинским работникам в рамках действующих программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" заложено более одного миллиарда рублей, в том числе 350 миллионов рублей на текущий год, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Мишустин на заседании правительства РФ заявил о решении увеличить единовременную выплату медработникам, которые отправятся трудиться в новые регионы России, а также о дополнительной поддержке медицинских специалистов, которые воспользуются программами "Земский доктор" и "Земский фельдшер" на удаленных и труднодоступных территориях."На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено свыше миллиарда (рублей - ред.), из которых более 350 миллионов - на текущий год", - отметил Мишустин на заседании правительства.
https://ria.ru/20240403/doktor-1937554325.html
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общество, россия, михаил мишустин, здоровье - общество
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Здоровье - Общество
В России выделят средства для работников здравоохранения в новых регионах
В РФ выделят млрд руб на выплаты работникам здравоохранения в новых регионах
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. На выплаты медицинским работникам в рамках действующих программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" заложено более одного миллиарда рублей, в том числе 350 миллионов рублей на текущий год, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин на заседании правительства РФ заявил о решении увеличить единовременную выплату медработникам, которые отправятся трудиться в новые регионы России, а также о дополнительной поддержке медицинских специалистов, которые воспользуются программами "Земский доктор" и "Земский фельдшер" на удаленных и труднодоступных территориях.
"На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено свыше миллиарда (рублей - ред.), из которых более 350 миллионов - на текущий год", - отметил Мишустин на заседании правительства.