https://ria.ru/20240718/vyplaty-1960503539.html

В России выделят средства для работников здравоохранения в новых регионах

В России выделят средства для работников здравоохранения в новых регионах - РИА Новости, 18.07.2024

В России выделят средства для работников здравоохранения в новых регионах

На выплаты медицинским работникам в рамках действующих программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" заложено более одного миллиарда рублей, в том числе 350... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T15:48

2024-07-18T15:48

2024-07-18T16:08

общество

россия

михаил мишустин

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857600_0:249:3199:2048_1920x0_80_0_0_ddea89e926166b0ee1a0dcaaf492dbed.jpg

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. На выплаты медицинским работникам в рамках действующих программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" заложено более одного миллиарда рублей, в том числе 350 миллионов рублей на текущий год, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Мишустин на заседании правительства РФ заявил о решении увеличить единовременную выплату медработникам, которые отправятся трудиться в новые регионы России, а также о дополнительной поддержке медицинских специалистов, которые воспользуются программами "Земский доктор" и "Земский фельдшер" на удаленных и труднодоступных территориях."На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено свыше миллиарда (рублей - ред.), из которых более 350 миллионов - на текущий год", - отметил Мишустин на заседании правительства.

https://ria.ru/20240403/doktor-1937554325.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, михаил мишустин, здоровье - общество