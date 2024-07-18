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ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими кассетными снарядами
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими кассетными снарядами - РИА Новости, 18.07.2024
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими кассетными снарядами
Украинские войска выпустили семь снарядов "натовского" калибра по Петровскому району Донецка и Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T18:05
2024-07-18T18:05
2024-07-18T18:05
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили семь снарядов "натовского" калибра по Петровскому району Донецка и Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 17.25 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, ВСУ в 14.40 выпустили по Горловке три снаряда того же калибра. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240718/mina-1960554266.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк, петровский район, горловка, сцкк, вооруженные силы украины, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Горловка, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Россия, НАТО
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими кассетными снарядами
ВСУ выпустили семь натовских снарядов по Донецку и Горловке, включая кассетные