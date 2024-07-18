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ВСУ повредили дома и госучреждения в Кременной в ЛНР
ВСУ повредили дома и госучреждения в Кременной в ЛНР - РИА Новости, 18.07.2024
ВСУ повредили дома и госучреждения в Кременной в ЛНР
Многоквартирные дома, госучреждения, линии электропередачи и газопроводы повреждены из-за обстрелов украинскими войсками густонаселенных районов Кременной в ЛНР РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T17:05
2024-07-18T17:05
2024-07-18T17:19
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
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ЛУГАНСК, 18 июл – РИА Новости. Многоквартирные дома, госучреждения, линии электропередачи и газопроводы повреждены из-за обстрелов украинскими войсками густонаселенных районов Кременной в ЛНР в среду, жертв нет, сообщил в четверг глава администрации города Вячеслав Третьяков в Telegram-канале."Вчера начиная с девяти утра ВСУ вели обстрелы Кременной, которые нанесли значительные повреждения нашему городу. Многоквартирные дома и государственные учреждения оказались под ударом, а также были повреждены линии электропередачи и газоснабжения", - написал он.Третьяков добавил, что атакам подверглись густонаселенные районы города, а также административные здания. В результате никто не пострадал.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, россия, луганская народная республика
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика
ВСУ повредили дома и госучреждения в Кременной в ЛНР
Мэр Третьяков: ВСУ повредили дома, госучреждения, ЛЭП и газопроводы в Кременной