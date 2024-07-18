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ВСУ повредили дома и госучреждения в Кременной в ЛНР - РИА Новости, 18.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:05 18.07.2024 (обновлено: 17:19 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/vsu-1960539506.html
ВСУ повредили дома и госучреждения в Кременной в ЛНР
ВСУ повредили дома и госучреждения в Кременной в ЛНР - РИА Новости, 18.07.2024
ВСУ повредили дома и госучреждения в Кременной в ЛНР
Многоквартирные дома, госучреждения, линии электропередачи и газопроводы повреждены из-за обстрелов украинскими войсками густонаселенных районов Кременной в ЛНР РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T17:05
2024-07-18T17:19
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 18 июл – РИА Новости. Многоквартирные дома, госучреждения, линии электропередачи и газопроводы повреждены из-за обстрелов украинскими войсками густонаселенных районов Кременной в ЛНР в среду, жертв нет, сообщил в четверг глава администрации города Вячеслав Третьяков в Telegram-канале."Вчера начиная с девяти утра ВСУ вели обстрелы Кременной, которые нанесли значительные повреждения нашему городу. Многоквартирные дома и государственные учреждения оказались под ударом, а также были повреждены линии электропередачи и газоснабжения", - написал он.Третьяков добавил, что атакам подверглись густонаселенные районы города, а также административные здания. В результате никто не пострадал.
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вооруженные силы украины, россия, луганская народная республика
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика
ВСУ повредили дома и госучреждения в Кременной в ЛНР

Мэр Третьяков: ВСУ повредили дома, госучреждения, ЛЭП и газопроводы в Кременной

© Фото : пресс-служба главы администрации Кременского муниципального округаПоследствия обстрела города Кременная со стороны ВСУ
Последствия обстрела города Кременная со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© Фото : пресс-служба главы администрации Кременского муниципального округа
Последствия обстрела города Кременная со стороны ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 18 июл – РИА Новости. Многоквартирные дома, госучреждения, линии электропередачи и газопроводы повреждены из-за обстрелов украинскими войсками густонаселенных районов Кременной в ЛНР в среду, жертв нет, сообщил в четверг глава администрации города Вячеслав Третьяков в Telegram-канале.
"Вчера начиная с девяти утра ВСУ вели обстрелы Кременной, которые нанесли значительные повреждения нашему городу. Многоквартирные дома и государственные учреждения оказались под ударом, а также были повреждены линии электропередачи и газоснабжения", - написал он.
Третьяков добавил, что атакам подверглись густонаселенные районы города, а также административные здания. В результате никто не пострадал.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияЛуганская Народная Республика
 
 
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