https://ria.ru/20240718/vsu-1960539506.html

ВСУ повредили дома и госучреждения в Кременной в ЛНР

ВСУ повредили дома и госучреждения в Кременной в ЛНР - РИА Новости, 18.07.2024

ВСУ повредили дома и госучреждения в Кременной в ЛНР

Многоквартирные дома, госучреждения, линии электропередачи и газопроводы повреждены из-за обстрелов украинскими войсками густонаселенных районов Кременной в ЛНР РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T17:05

2024-07-18T17:05

2024-07-18T17:19

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 18 июл – РИА Новости. Многоквартирные дома, госучреждения, линии электропередачи и газопроводы повреждены из-за обстрелов украинскими войсками густонаселенных районов Кременной в ЛНР в среду, жертв нет, сообщил в четверг глава администрации города Вячеслав Третьяков в Telegram-канале."Вчера начиная с девяти утра ВСУ вели обстрелы Кременной, которые нанесли значительные повреждения нашему городу. Многоквартирные дома и государственные учреждения оказались под ударом, а также были повреждены линии электропередачи и газоснабжения", - написал он.Третьяков добавил, что атакам подверглись густонаселенные районы города, а также административные здания. В результате никто не пострадал.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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вооруженные силы украины, россия, луганская народная республика