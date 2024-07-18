https://ria.ru/20240718/vsu-1960400561.html

Гладков рассказал о пострадавших при обстрелах Белгородской области

Гладков рассказал о пострадавших при обстрелах Белгородской области - РИА Новости, 18.07.2024

Гладков рассказал о пострадавших при обстрелах Белгородской области

Более 70 жителей Белгородской области, пострадавших при ударах ВСУ, находятся в больницах региона и Москвы, восемь из них - дети, сообщил губернатор области... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T09:00

2024-07-18T09:00

2024-07-18T09:00

здоровье - общество

белгородская область

москва

шебекино

вячеслав гладков

мария захарова

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Более 70 жителей Белгородской области, пострадавших при ударах ВСУ, находятся в больницах региона и Москвы, восемь из них - дети, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Всего в больницах Москвы и Белгородской области находится 71 человек, из них восемь человек - дети: 65 - в Белгородской области, шесть человек - в Москве. Самое тяжелое состояние у мальчика из Шебекино, он находится до сих пор в реанимации. Врачи все делают для того, чтобы спасти его жизнь", — сказал он в видеосообщении. По словам главы региона, в среду погибли два человека - молодая семейная пара. Ранения различной степени тяжести получили пять человек. Все они находятся в медицинских учреждениях и получают необходимую помощь. Вечером 11 июля губернатор сообщал, что пять детей ранены при атаке дрона ВСУ на детскую площадку в городе Шебекино, двое из них были в тяжелом состоянии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту атаку намеренным терактом против детей и призвала к международному осуждению Киева.

https://ria.ru/20240711/postradavshie-1959108510.html

белгородская область

москва

шебекино

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здоровье - общество, белгородская область, москва, шебекино, вячеслав гладков, мария захарова, вооруженные силы украины