Рейтинг@Mail.ru
Гладков рассказал о пострадавших при обстрелах Белгородской области - РИА Новости, 18.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:00 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/vsu-1960400561.html
Гладков рассказал о пострадавших при обстрелах Белгородской области
Гладков рассказал о пострадавших при обстрелах Белгородской области - РИА Новости, 18.07.2024
Гладков рассказал о пострадавших при обстрелах Белгородской области
Более 70 жителей Белгородской области, пострадавших при ударах ВСУ, находятся в больницах региона и Москвы, восемь из них - дети, сообщил губернатор области... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T09:00
2024-07-18T09:00
здоровье - общество
белгородская область
москва
шебекино
вячеслав гладков
мария захарова
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_0:244:3071:1971_1920x0_80_0_0_51003c0fe55d4a93e685a4b490798cb7.jpg
БЕЛГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Более 70 жителей Белгородской области, пострадавших при ударах ВСУ, находятся в больницах региона и Москвы, восемь из них - дети, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Всего в больницах Москвы и Белгородской области находится 71 человек, из них восемь человек - дети: 65 - в Белгородской области, шесть человек - в Москве. Самое тяжелое состояние у мальчика из Шебекино, он находится до сих пор в реанимации. Врачи все делают для того, чтобы спасти его жизнь", — сказал он в видеосообщении. По словам главы региона, в среду погибли два человека - молодая семейная пара. Ранения различной степени тяжести получили пять человек. Все они находятся в медицинских учреждениях и получают необходимую помощь. Вечером 11 июля губернатор сообщал, что пять детей ранены при атаке дрона ВСУ на детскую площадку в городе Шебекино, двое из них были в тяжелом состоянии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту атаку намеренным терактом против детей и призвала к международному осуждению Киева.
https://ria.ru/20240711/postradavshie-1959108510.html
белгородская область
москва
шебекино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2852f7920e66d332d2a2c8da92682360.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, белгородская область, москва, шебекино, вячеслав гладков, мария захарова, вооруженные силы украины
Здоровье - Общество, Белгородская область, Москва, Шебекино, Вячеслав Гладков, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины
Гладков рассказал о пострадавших при обстрелах Белгородской области

Гладков: более 70 жителей Белгородской области находятся в больницах и Москве

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Более 70 жителей Белгородской области, пострадавших при ударах ВСУ, находятся в больницах региона и Москвы, восемь из них - дети, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«
"Всего в больницах Москвы и Белгородской области находится 71 человек, из них восемь человек - дети: 65 - в Белгородской области, шесть человек - в Москве. Самое тяжелое состояние у мальчика из Шебекино, он находится до сих пор в реанимации. Врачи все делают для того, чтобы спасти его жизнь", — сказал он в видеосообщении.
По словам главы региона, в среду погибли два человека - молодая семейная пара. Ранения различной степени тяжести получили пять человек. Все они находятся в медицинских учреждениях и получают необходимую помощь.
Вечером 11 июля губернатор сообщал, что пять детей ранены при атаке дрона ВСУ на детскую площадку в городе Шебекино, двое из них были в тяжелом состоянии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту атаку намеренным терактом против детей и призвала к международному осуждению Киева.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Специалисты делают все ради спасения пострадавших в Шебекино детей
11 июля, 23:45
 
Здоровье - ОбществоБелгородская областьМоскваШебекиноВячеслав ГладковМария ЗахароваВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала