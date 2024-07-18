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Мишустин провел встречу с Абрамченко

Мишустин провел встречу с Абрамченко - РИА Новости, 18.07.2024

Мишустин провел встречу с Абрамченко

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провел рабочую встречу с советником губернатора Ростовской области Викторией Абрамченко, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T19:30

2024-07-18T19:30

2024-07-18T19:38

политика

ростовская область

виктория абрамченко

михаил мишустин

новочеркасск

россия

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провел рабочую встречу с советником губернатора Ростовской области Викторией Абрамченко, сообщает пресс-служба кабмина."Михаил Мишустин провёл рабочую встречу с Викторией Абрамченко. Основной темой обсуждения стали значимые для региона проекты, которые нуждаются в поддержке федерального центра", - говорится в сообщении.В частности, Абрамченко затронула вопрос строительства рыбоходного канала в обход Кочетовского гидроузла. При реконструкции гидроузла были нарушены пути нерестовой миграции рыб, что приводит к сокращению водных биоресурсов в реке Дон. Строительство рыбоходного канала позволит решить эту проблему, отмечается в сообщении.Также в ходе встречи Абрамченко отметила необходимость включения столицы донского казачества - города Новочеркасска в перечень 200 городов, для которых в рамках поручения президента будут разработаны мастер-планы.В Новочеркасске, по ее словам, сосредоточено много важных промышленных предприятий и образовательных учреждений Ростовской области, облик города, его социально-экономическое, экологическое состояние имеет важное значение не только для его жителей, но и для региона в целом."Михаил Мишустин в свою очередь подчеркнул важность дальнейшего укрепления обратной связи между правительством и регионами, поскольку именно такое взаимодействие позволяет принимать решения, способные качественно улучшить ситуацию по значимым для людей направлениям. Он также пообещал, что по затронутым в ходе встречи вопросам будут даны необходимые поручения", - отметили в кабмине.

https://ria.ru/20240530/nagrazhdenie-1949423114.html

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политика, ростовская область, виктория абрамченко, михаил мишустин, новочеркасск, россия