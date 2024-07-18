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Мишустин провел встречу с Абрамченко - РИА Новости, 18.07.2024
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19:30 18.07.2024 (обновлено: 19:38 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/vstrecha-1960572240.html
Мишустин провел встречу с Абрамченко
Мишустин провел встречу с Абрамченко - РИА Новости, 18.07.2024
Мишустин провел встречу с Абрамченко
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провел рабочую встречу с советником губернатора Ростовской области Викторией Абрамченко, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T19:30
2024-07-18T19:38
политика
ростовская область
виктория абрамченко
михаил мишустин
новочеркасск
россия
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провел рабочую встречу с советником губернатора Ростовской области Викторией Абрамченко, сообщает пресс-служба кабмина."Михаил Мишустин провёл рабочую встречу с Викторией Абрамченко. Основной темой обсуждения стали значимые для региона проекты, которые нуждаются в поддержке федерального центра", - говорится в сообщении.В частности, Абрамченко затронула вопрос строительства рыбоходного канала в обход Кочетовского гидроузла. При реконструкции гидроузла были нарушены пути нерестовой миграции рыб, что приводит к сокращению водных биоресурсов в реке Дон. Строительство рыбоходного канала позволит решить эту проблему, отмечается в сообщении.Также в ходе встречи Абрамченко отметила необходимость включения столицы донского казачества - города Новочеркасска в перечень 200 городов, для которых в рамках поручения президента будут разработаны мастер-планы.В Новочеркасске, по ее словам, сосредоточено много важных промышленных предприятий и образовательных учреждений Ростовской области, облик города, его социально-экономическое, экологическое состояние имеет важное значение не только для его жителей, но и для региона в целом."Михаил Мишустин в свою очередь подчеркнул важность дальнейшего укрепления обратной связи между правительством и регионами, поскольку именно такое взаимодействие позволяет принимать решения, способные качественно улучшить ситуацию по значимым для людей направлениям. Он также пообещал, что по затронутым в ходе встречи вопросам будут даны необходимые поручения", - отметили в кабмине.
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политика, ростовская область, виктория абрамченко, михаил мишустин, новочеркасск, россия
Политика, Ростовская область, Виктория Абрамченко, Михаил Мишустин, Новочеркасск, Россия
Мишустин провел встречу с Абрамченко

Мишустин провел встречу с советником главы Ростовской области Абрамченко

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провел рабочую встречу с советником губернатора Ростовской области Викторией Абрамченко, сообщает пресс-служба кабмина.
"Михаил Мишустин провёл рабочую встречу с Викторией Абрамченко. Основной темой обсуждения стали значимые для региона проекты, которые нуждаются в поддержке федерального центра", - говорится в сообщении.
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В частности, Абрамченко затронула вопрос строительства рыбоходного канала в обход Кочетовского гидроузла. При реконструкции гидроузла были нарушены пути нерестовой миграции рыб, что приводит к сокращению водных биоресурсов в реке Дон. Строительство рыбоходного канала позволит решить эту проблему, отмечается в сообщении.
Также в ходе встречи Абрамченко отметила необходимость включения столицы донского казачества - города Новочеркасска в перечень 200 городов, для которых в рамках поручения президента будут разработаны мастер-планы.
В Новочеркасске, по ее словам, сосредоточено много важных промышленных предприятий и образовательных учреждений Ростовской области, облик города, его социально-экономическое, экологическое состояние имеет важное значение не только для его жителей, но и для региона в целом.
"Михаил Мишустин в свою очередь подчеркнул важность дальнейшего укрепления обратной связи между правительством и регионами, поскольку именно такое взаимодействие позволяет принимать решения, способные качественно улучшить ситуацию по значимым для людей направлениям. Он также пообещал, что по затронутым в ходе встречи вопросам будут даны необходимые поручения", - отметили в кабмине.
Президент РФ Владимир Путин и бывшая вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, награжденная орденом Почета, на церемонии награждения государственными наградами Российской Федерации. 30 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Путин наградил Викторию Абрамченко орденом Почета
30 мая, 16:17
 
ПолитикаРостовская областьВиктория АбрамченкоМихаил МишустинНовочеркасскРоссия
 
 
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