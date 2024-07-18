https://ria.ru/20240718/vosstanovlenie-1961235489.html

Девять домов вблизи набережных Москвы-реки восстановят в 2024 году

Девять домов вблизи набережных Москвы-реки восстановят в 2024 году - РИА Новости, 22.07.2024

Девять домов вблизи набережных Москвы-реки восстановят в 2024 году

Девять домов вблизи набережных Москвы-реки восстановят в 2024 году в рамках столичной программы капитального ремонта, сообщается на сайте мэра и правительства... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-18T07:52

2024-07-18T07:52

2024-07-22T15:10

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Девять домов вблизи набережных Москвы-реки восстановят в 2024 году в рамках столичной программы капитального ремонта, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В столице 19 июля отмечается День Москвы-реки. Вдоль главной водной артерии столицы располагаются тысячи зданий, которые формируют уникальный живописный городской пейзаж. В рамках столичной программы капитального ремонта в 2024 году восстановят девять домов вблизи набережных Москвы-реки", - говорится на портале со ссылкой на сообщение комплекса городского хозяйства Москвы. Уточняется, что среди домов, которые восстановят специалисты, есть дом 11 на Крутицкой набережной, дом 24 на Фрунзенской набережной, дом 10, корпус 3 на Павелецкой набережной.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, городское хозяйство москвы, москва