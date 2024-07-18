Девять домов вблизи набережных Москвы-реки восстановят в 2024 году
© Фото : официальный портал мэра и правительства МосквыДевять домов вблизи набережных Москвы-реки восстановят в 2024 году (Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы)
Девять домов вблизи набережных Москвы-реки восстановят в 2024 году (Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы)
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Девять домов вблизи набережных Москвы-реки восстановят в 2024 году в рамках столичной программы капитального ремонта, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В столице 19 июля отмечается День Москвы-реки. Вдоль главной водной артерии столицы располагаются тысячи зданий, которые формируют уникальный живописный городской пейзаж. В рамках столичной программы капитального ремонта в 2024 году восстановят девять домов вблизи набережных Москвы-реки", - говорится на портале со ссылкой на сообщение комплекса городского хозяйства Москвы.
Уточняется, что среди домов, которые восстановят специалисты, есть дом 11 на Крутицкой набережной, дом 24 на Фрунзенской набережной, дом 10, корпус 3 на Павелецкой набережной.
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