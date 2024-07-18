https://ria.ru/20240718/volchansk-1960446817.html

ВС России взяли под контроль первую линию высотных домов в Волчанске

ВС России взяли под контроль первую линию высотных домов в Волчанске - РИА Новости, 18.07.2024

ВС России взяли под контроль первую линию высотных домов в Волчанске

Российские военные заняли первую линию высотных домов в Волчанске Харьковской области, сообщил замначальника главного военно-политического управления... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T12:26

2024-07-18T12:26

2024-07-18T13:00

специальная военная операция на украине

волчанск

харьковская область

вооруженные силы рф

безопасность

апты алаудинов

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Российские военные заняли первую линию высотных домов в Волчанске Харьковской области, сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны, командир отряда спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1"."Если мы говорим о самом Волчанске, где у нас идут непосредственные штурмовые действия подразделениями Минобороны, то за последние дни надо отметить, что самый тяжелый участок у нас был — это высотные дома в Волчанске. Первая линия этих высотных домов уже полностью находится под контролем подразделений Минобороны России. Ежедневно по чуть-чуть наши подразделения продвигаются вперед", — сказал генерал-майор.Как сообщал Алаудинов в начале июля, ВСУ перебросили в Волчанск свои элитные подразделения, в том числе иностранных наемников. Он подчеркивал, что, несмотря на это, противник уже ничего не может противопоставить здесь российской армии.Владимир Зеленский еще в мае признал, что положение ВСУ в Харьковской области чрезвычайно сложное, особенно в приграничном Волчанске.Как заявлял глава российской администрации региона Виталий Ганчев, военные контролируют западную и северную части города.В Генштабе ВСУ отмечали "тактический успех" российских войск на Харьковском направлении.

https://ria.ru/20240711/vsu-1958972838.html

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

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волчанск, харьковская область, вооруженные силы рф, безопасность, апты алаудинов