https://ria.ru/20240718/volchansk-1960446817.html
ВС России взяли под контроль первую линию высотных домов в Волчанске
ВС России взяли под контроль первую линию высотных домов в Волчанске - РИА Новости, 18.07.2024
ВС России взяли под контроль первую линию высотных домов в Волчанске
Российские военные заняли первую линию высотных домов в Волчанске Харьковской области, сообщил замначальника главного военно-политического управления... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T12:26
2024-07-18T12:26
2024-07-18T13:00
специальная военная операция на украине
волчанск
харьковская область
вооруженные силы рф
безопасность
апты алаудинов
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Российские военные заняли первую линию высотных домов в Волчанске Харьковской области, сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны, командир отряда спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1"."Если мы говорим о самом Волчанске, где у нас идут непосредственные штурмовые действия подразделениями Минобороны, то за последние дни надо отметить, что самый тяжелый участок у нас был — это высотные дома в Волчанске. Первая линия этих высотных домов уже полностью находится под контролем подразделений Минобороны России. Ежедневно по чуть-чуть наши подразделения продвигаются вперед", — сказал генерал-майор.Как сообщал Алаудинов в начале июля, ВСУ перебросили в Волчанск свои элитные подразделения, в том числе иностранных наемников. Он подчеркивал, что, несмотря на это, противник уже ничего не может противопоставить здесь российской армии.Владимир Зеленский еще в мае признал, что положение ВСУ в Харьковской области чрезвычайно сложное, особенно в приграничном Волчанске.Как заявлял глава российской администрации региона Виталий Ганчев, военные контролируют западную и северную части города.В Генштабе ВСУ отмечали "тактический успех" российских войск на Харьковском направлении.
https://ria.ru/20240711/vsu-1958972838.html
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волчанск, харьковская область, вооруженные силы рф, безопасность, апты алаудинов
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Апты Алаудинов
ВС России взяли под контроль первую линию высотных домов в Волчанске
Алаудинов: ВС России взяли под контроль первую линию высотных домов в Волчанске