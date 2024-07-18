https://ria.ru/20240718/vens-1960596950.html
В ФРГ оценили подход Вэнса к конфликту на Украине
В ФРГ оценили подход Вэнса к конфликту на Украине - РИА Новости, 18.07.2024
В ФРГ оценили подход Вэнса к конфликту на Украине
Сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс, которого кандидат в президенты США Дональд Трамп выбрал в качестве кандидата на пост вице-президента, очень ясно смотрит на РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T23:31
2024-07-18T23:31
2024-07-18T23:31
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
огайо
евгений шмидт
дональд трамп
президентские выборы в сша
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс, которого кандидат в президенты США Дональд Трамп выбрал в качестве кандидата на пост вице-президента, очень ясно смотрит на безопасность в Европе, что вызывает надежду на положительные изменения в подходе США к конфликту на Украине в случае победы республиканцев на выборах, сказал агентству РИА Новости немецкий политик, член партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт. "Он смотрит на мир реалистично и составил очень точную картину того, как обстоят дела в мире, в Европе и в Германии. Выдвижение его кандидатуры дает нам надежду на то, что после возможной победы Трампа положительные изменения действительно произойдут, особенно в том, что касается завершения конфликта на Украине", - сказал Шмидт. Шмидт также напомнил позицию Вэнса по отношению к немецкой политике, в том числе в вопросе обороны, он также назвал энергетическую политику правительства Германии "идиотской", заявив, что "зеленые" привели к деиндустриализации немецкой экономики. "Он также раскритиковал политику Германии по обороне, назвав ее крайне неэффективной, так как у Германии очень слабая армия, несмотря на высокие военные расходы. Немецкие СМИ уже ненавидят Вэнса за его высказывания, но нашей партии он нравится", - добавил Евгений Шмидт. Ранее на съезде республиканской партии кандидат в президенты Трамп объявил, что предложил сенатору от штата Огайо Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост. Вэнсу 39 лет, он женат, у него трое детей. Он выпускник престижной Йельской школы права, работал в инвестиционных фондах в связке с известным республиканским донором и миллиардером Питером Тилем. Сенатором он стал в январе 2023 года. Вэнс также известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.
https://ria.ru/20240718/zakharova-1960546412.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, германия, украина, огайо, евгений шмидт, дональд трамп, президентские выборы в сша, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Огайо, Евгений Шмидт, Дональд Трамп, Президентские выборы в США, США
В ФРГ оценили подход Вэнса к конфликту на Украине
Шмидт: прагматический подход Вэнса может помочь завершению конфликта на Украине
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс, которого кандидат в президенты США Дональд Трамп выбрал в качестве кандидата на пост вице-президента, очень ясно смотрит на безопасность в Европе, что вызывает надежду на положительные изменения в подходе США к конфликту на Украине в случае победы республиканцев на выборах, сказал агентству РИА Новости немецкий политик, член партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт.
"Он смотрит на мир реалистично и составил очень точную картину того, как обстоят дела в мире, в Европе и в Германии
. Выдвижение его кандидатуры дает нам надежду на то, что после возможной победы Трампа положительные изменения действительно произойдут, особенно в том, что касается завершения конфликта на Украине", - сказал Шмидт.
Шмидт также напомнил позицию Вэнса по отношению к немецкой политике, в том числе в вопросе обороны, он также назвал энергетическую политику правительства Германии "идиотской", заявив, что "зеленые" привели к деиндустриализации немецкой экономики.
"Он также раскритиковал политику Германии по обороне, назвав ее крайне неэффективной, так как у Германии очень слабая армия, несмотря на высокие военные расходы. Немецкие СМИ уже ненавидят Вэнса за его высказывания, но нашей партии он нравится", - добавил Евгений Шмидт.
Ранее на съезде республиканской партии кандидат в президенты Трамп объявил, что предложил сенатору от штата Огайо Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост.
Вэнсу 39 лет, он женат, у него трое детей. Он выпускник престижной Йельской школы права, работал в инвестиционных фондах в связке с известным республиканским донором и миллиардером Питером Тилем. Сенатором он стал в январе 2023 года.
Вэнс также известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией
. Он говорил, что декларируемая Киевом
цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.