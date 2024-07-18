https://ria.ru/20240718/vengriya-1960385801.html
Венгрия готова стать площадкой для переговоров между Россией и Украиной
Венгрия готова стать площадкой для переговоров между Россией и Украиной - РИА Новости, 18.07.2024
Венгрия готова стать площадкой для переговоров между Россией и Украиной
Венгрия готова предоставить свою территорию для переговоров по урегулированию кризиса на Украине, заявил в интервью РИА Новости венгерский министр иностранных... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T03:02
2024-07-18T03:02
2024-07-18T09:37
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ООН, 18 июл — РИА Новости. Венгрия готова предоставить свою территорию для переговоров по урегулированию кризиса на Украине, заявил в интервью РИА Новости венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Через два дня после начала войны я связался с министром Лавровым и с господином Ермаком, главой администрации президента Украины, и я сказал им обоим одно и то же — что Венгрия всегда готова содействовать переговорам", — сказал он.Он подчеркнул, что Будапешт готов предложить "любое место", где представителям России и Украины предоставят равные условия, равную безопасность и равные шансы. "Так что, если мы нужны, мы в вашем распоряжении", — заверил министр.По его мнению, переломным моментом в плане дипломатического урегулирования конфликта станут выборы президента США. Если победит Дональд Трамп, то, по мнению Сийярто, есть хороший шанс, что переговоры о мире начнутся уже в этом году.В середине июня президент Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию украинского кризиса. Они предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Киевский режим эту инициативу отверг.По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, с украинской стороны не прослеживается какого-либо желания идти на переговоры.
https://ria.ru/20240706/evropa-1957779386.html
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венгрия, россия, украина, петер сийярто, в мире
Венгрия, Россия, Украина, Петер Сийярто, В мире
Венгрия готова стать площадкой для переговоров между Россией и Украиной
Сийярто: Венгрия готова стать площадкой для переговоров между РФ и Украиной
ООН, 18 июл — РИА Новости. Венгрия готова предоставить свою территорию для переговоров по урегулированию кризиса на Украине, заявил в интервью РИА Новости венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Через два дня после начала войны я связался с министром Лавровым и с господином Ермаком, главой администрации президента Украины, и я сказал им обоим одно и то же — что Венгрия всегда готова содействовать переговорам", — сказал он.
Он подчеркнул, что Будапешт готов предложить "любое место", где представителям России и Украины предоставят равные условия, равную безопасность и равные шансы.
"Так что, если мы нужны, мы в вашем распоряжении", — заверил министр.
По его мнению, переломным моментом в плане дипломатического урегулирования конфликта станут выборы президента США. Если победит Дональд Трамп, то, по мнению Сийярто, есть хороший шанс, что переговоры о мире начнутся уже в этом году.
В середине июня президент Владимир Путин
выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию украинского кризиса. Они предусматривают признание статуса Крыма, ДНР
, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Киевский режим эту инициативу отверг.
По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова
, с украинской стороны не прослеживается какого-либо желания идти на переговоры.