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На Украине проведут проверки после задержания наместника Святогорской лавры - РИА Новости, 18.07.2024
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Религия
 
18:59 18.07.2024 (обновлено: 19:00 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/ukraina-1960567855.html
На Украине проведут проверки после задержания наместника Святогорской лавры
На Украине проведут проверки после задержания наместника Святогорской лавры - РИА Новости, 18.07.2024
На Украине проведут проверки после задержания наместника Святогорской лавры
Проверки проведут на Украине по факту незаконного содержания под стражей наместника Свято-Успенской Святогорской лавры митрополита канонической Украинской... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T18:59
2024-07-18T19:00
религия
украина
дмитрий лубинец
служба безопасности украины
верховная рада украины
в мире
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Проверки проведут на Украине по факту незаконного содержания под стражей наместника Свято-Успенской Святогорской лавры митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Арсения (Яковенко), сообщил в четверг депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. Суд на Украине в апреле арестовал наместника Свято-Успенской Святогорской лавры Арсения (Яковенко) на 60 суток без альтернативы внесения залога. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что завела уголовное дело против него по статье "распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ". Владыке грозит до восьми лет лишения свободы. Русская православная церковь (РПЦ) призвала международные правозащитные организации зафиксировать задержание наместника Святогорской лавры как очередное нарушение прав украинских верующих. "Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец поручил провести проверку по факту незаконного содержания в СИЗО наместника Святогорской лавры митрополита Арсения. В ответе на мое обращение Дмитрий Лубинец также указал, что от уполномоченных органов последует реакция на "продление иерарху УПЦ меры пресечения неуполномоченным лицом", - написал Дмитрук. По словам Дмитрука, митрополита почти месяц незаконно и без решения суда удерживают под стражей. "Судьи никак не могут вынести решение о мере пресечения для владыки. Срок предыдущей истек еще 22 июня. Сегодня – 18 июля", - подчеркнул депутат, призвав все международные организации, в частности совет по правам человека ООН, "обратить внимание на этот произвол". Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь (УПЦ) – единственную каноническую православную структуру на территории страны и самую большую общину верующих. Местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, проводит аресты и "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами уже вынесены обвинительные приговоры. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ.
https://ria.ru/20240718/khram-1960481672.html
https://ria.ru/20240709/pristup-1958621993.html
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украина, дмитрий лубинец, служба безопасности украины, верховная рада украины, в мире
Религия, Украина, Дмитрий Лубинец, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины, В мире
На Украине проведут проверки после задержания наместника Святогорской лавры

На Украине пройдут проверки после незаконного задержания митрополита УПЦ Арсения

© Фото : УПЦНаместник Святогорской лавры митрополит Арсений
Наместник Святогорской лавры митрополит Арсений - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© Фото : УПЦ
Наместник Святогорской лавры митрополит Арсений. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Проверки проведут на Украине по факту незаконного содержания под стражей наместника Свято-Успенской Святогорской лавры митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Арсения (Яковенко), сообщил в четверг депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
Суд на Украине в апреле арестовал наместника Свято-Успенской Святогорской лавры Арсения (Яковенко) на 60 суток без альтернативы внесения залога. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что завела уголовное дело против него по статье "распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ". Владыке грозит до восьми лет лишения свободы. Русская православная церковь (РПЦ) призвала международные правозащитные организации зафиксировать задержание наместника Святогорской лавры как очередное нарушение прав украинских верующих.
Николаевский храм Украинской православной церкви в селе Пилипы Хмельницкой области Украины - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
В Хмельницкой области захватили храм Украинской православной церкви
Вчера, 14:30
"Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец поручил провести проверку по факту незаконного содержания в СИЗО наместника Святогорской лавры митрополита Арсения. В ответе на мое обращение Дмитрий Лубинец также указал, что от уполномоченных органов последует реакция на "продление иерарху УПЦ меры пресечения неуполномоченным лицом", - написал Дмитрук.
По словам Дмитрука, митрополита почти месяц незаконно и без решения суда удерживают под стражей. "Судьи никак не могут вынести решение о мере пресечения для владыки. Срок предыдущей истек еще 22 июня. Сегодня – 18 июля", - подчеркнул депутат, призвав все международные организации, в частности совет по правам человека ООН, "обратить внимание на этот произвол".
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У митрополита Черкасской епархии УПЦ случился сердечный приступ
9 июля, 21:09
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь (УПЦ) – единственную каноническую православную структуру на территории страны и самую большую общину верующих. Местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, проводит аресты и "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами уже вынесены обвинительные приговоры. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ.
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29 июня, 15:46
 
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