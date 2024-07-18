https://ria.ru/20240718/ukraina-1960453730.html

На Украине признали языковой закон наступлением на русскоязычное население

На Украине признали языковой закон наступлением на русскоязычное население - РИА Новости, 18.07.2024

На Украине признали языковой закон наступлением на русскоязычное население

Уполномоченный по защите госязыка на Украине Тарас Креминь признал, что языковой закон является наступлением на русскоязычное население страны. РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T12:59

2024-07-18T12:59

2024-07-18T12:59

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Уполномоченный по защите госязыка на Украине Тарас Креминь признал, что языковой закон является наступлением на русскоязычное население страны. "Языковой закон - это интеллектуальное наступление на остатки зарусифицированных уголков Украины", - сказал Креминь в эфире всеукраинского телемарафона.По его мнению, без знания украинского языка нельзя почувствовать себя гражданином Украины. "Давайте не забывать, что мы можем получить возможность иметь украинский язык как официальный язык европейского сообщества, он может стать 25-ым. Поэтому госпрограммой предусмотрен, в том числе, проект "Украинский, как язык ЕС", что означает синхронизацию европейского и украинского законодательства, соответствующие переводы и подготовка армии переводчиков", - добавил Креминь. После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.

https://ria.ru/20240502/ukraina-1943544887.html

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в мире, украина, россия, тарас креминь, сергей лавров, евросоюз, верховная рада украины