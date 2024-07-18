https://ria.ru/20240718/ukraina-1960401824.html
ГУР минобороны Украины обиделось на ССО, сообщили в ЛИЭКС
ГУР минобороны Украины обиделось на ССО, сообщили в ЛИЭКС - РИА Новости, 18.07.2024
ГУР минобороны Украины обиделось на ССО, сообщили в ЛИЭКС
Соперничество между Главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины с Силами специальных операций (ССО) Украины за части специального назначения (СпН)... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T09:07
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Соперничество между Главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины с Силами специальных операций (ССО) Украины за части специального назначения (СпН) привело их к острому соперничеству и как результат – к ухудшению координации, говорится в статье лаборатории Интеллидженс Экспресс (ЛИЭКС). ЛИЭКС создана с целью проведения анализа и систематизации открытой информации, относящейся к деятельности разведывательных служб разных стран мира, обобщения опыта, проблем, сильных и слабых сторон, просчетов на разных исторических этапах. За рубежом это направление исследований называется Intelligence studies. Формирование украинской структуры военной разведки началось сразу же после обретения независимости страной в 1991 году. Основой для нее стали внушительные силы и средства разведки Киевского, Одесского и Прикарпатского военных округов СССР, армий ВВС и ПВО, а также разведподразделений центрального подчинения, оказавшихся на территории новой страны. "Соперничество за боевые части привело к сложным отношениям между ГУР и новыми ССО. Отмечалось, что координация между ними сильно ухудшилась; объем поступающей информации от ГУР значительно сократился, а время получения этой информации для нового управления увеличилось", - отмечается в статье. После 2004 года власти Украины провозгласили своей стратегической целью присоединение страны к блоку НАТО. Одним из следствий этого стало решение сформировать в структуре министерства обороны Сил специальных операций (ССО) зарубежного образца. В условиях крайней слабости армии и дефицита финансирования создавать их стали на базе существующих частей. С 2008 года 3-й и 8-й отдельные полки СпН перешли в оперативное подчинение новосформированному Управлению специальных операций минобороны. "Руководство ГУР до последнего сопротивлялось такому решению, и еще несколько лет административное и хозяйственное обеспечение этих частей оставалось в руках ГУР. В боях 2014-2015 годов полки спецназа принимали участие уже в таком смешанном подчинении. Окончательно "вырвать" из состава Главного управления разведки силовые формирования удалось лишь в 2016 году, оставив в его составе только маленький 10-й отдельный отряд специального назначения", - отмечается в публикации ЛИЭКС.
https://ria.ru/20240503/ukraina-1943596090.html
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украина, ссср, нато, в мире
Украина, СССР, НАТО, В мире
ГУР минобороны Украины обиделось на ССО, сообщили в ЛИЭКС
ЛИЭКС: соперничество ГУР с ССО Украины привело к ухудшению координации
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости.
Соперничество между Главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины с Силами специальных операций (ССО) Украины за части специального назначения (СпН) привело их к острому соперничеству и как результат – к ухудшению координации, говорится в статье лаборатории Интеллидженс Экспресс
(ЛИЭКС).
ЛИЭКС создана с целью проведения анализа и систематизации открытой информации, относящейся к деятельности разведывательных служб разных стран мира, обобщения опыта, проблем, сильных и слабых сторон, просчетов на разных исторических этапах. За рубежом это направление исследований называется Intelligence studies.
Формирование украинской структуры военной разведки началось сразу же после обретения независимости страной в 1991 году. Основой для нее стали внушительные силы и средства разведки Киевского, Одесского и Прикарпатского военных округов СССР, армий ВВС и ПВО, а также разведподразделений центрального подчинения, оказавшихся на территории новой страны.
"Соперничество за боевые части привело к сложным отношениям между ГУР и новыми ССО. Отмечалось, что координация между ними сильно ухудшилась; объем поступающей информации от ГУР значительно сократился, а время получения этой информации для нового управления увеличилось", - отмечается в статье.
После 2004 года власти Украины провозгласили своей стратегической целью присоединение страны к блоку НАТО. Одним из следствий этого стало решение сформировать в структуре министерства обороны Сил специальных операций (ССО) зарубежного образца. В условиях крайней слабости армии и дефицита финансирования создавать их стали на базе существующих частей. С 2008 года 3-й и 8-й отдельные полки СпН перешли в оперативное подчинение новосформированному Управлению специальных операций минобороны.
"Руководство ГУР до последнего сопротивлялось такому решению, и еще несколько лет административное и хозяйственное обеспечение этих частей оставалось в руках ГУР. В боях 2014-2015 годов полки спецназа принимали участие уже в таком смешанном подчинении. Окончательно "вырвать" из состава Главного управления разведки силовые формирования удалось лишь в 2016 году, оставив в его составе только маленький 10-й отдельный отряд специального назначения", - отмечается в публикации ЛИЭКС.