https://ria.ru/20240718/ufa-1960450769.html

В Уфе начали проверку после нападения мужчины на подростка-байкера

В Уфе начали проверку после нападения мужчины на подростка-байкера - РИА Новости, 18.07.2024

В Уфе начали проверку после нападения мужчины на подростка-байкера

Полиция начала проверку после нападения мужчины на подростка-байкера на парковке в Уфе, устанавливается личность нападавшего, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T12:51

2024-07-18T12:51

2024-07-18T12:51

происшествия

авто

уфа

республика башкортостан

renault s.a

renault clio

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ПЕРМЬ, 18 июл - РИА Новости. Полиция начала проверку после нападения мужчины на подростка-байкера на парковке в Уфе, устанавливается личность нападавшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан. Ранее в соцсетях появилась информация, что житель Уфы избил подростка-байкера банкой пива. На опубликованном видео видно, как мужчина бросает банку пива в сторону юноши и при этом ругается матом. Подростки разбегаются от разъяренного человека в разные стороны, забегают в кафе. Со ссылкой на очевидцев уточнялось, что подростки катались на питбайках и заехали на парковку в микрорайоне Нагаево. Позже на паркинг "влетел" серебристый Renault и резко затормозил рядом с компанией. Один из юношей выругался на водителя, мужчина выскочил из машины, завязался конфликт. "В полиции города Уфы зарегистрировано сообщение о нанесении телесных повреждений подростку. Сотрудниками полиции проводится проверка по данному факту, устанавливается личность мужчины, нанесшего телесные повреждения", - рассказали в пресс-службе. Ведомство также просит всех, кто что-либо знает о личности подозреваемого, сообщить в полицию.

https://ria.ru/20240422/ugrozy-1941551949.html

уфа

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происшествия, авто, уфа, республика башкортостан, renault s.a, renault clio