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В Уфе начали проверку после нападения мужчины на подростка-байкера - РИА Новости, 18.07.2024
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12:51 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/ufa-1960450769.html
В Уфе начали проверку после нападения мужчины на подростка-байкера
В Уфе начали проверку после нападения мужчины на подростка-байкера - РИА Новости, 18.07.2024
В Уфе начали проверку после нападения мужчины на подростка-байкера
Полиция начала проверку после нападения мужчины на подростка-байкера на парковке в Уфе, устанавливается личность нападавшего, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T12:51
2024-07-18T12:51
происшествия
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уфа
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ПЕРМЬ, 18 июл - РИА Новости. Полиция начала проверку после нападения мужчины на подростка-байкера на парковке в Уфе, устанавливается личность нападавшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан. Ранее в соцсетях появилась информация, что житель Уфы избил подростка-байкера банкой пива. На опубликованном видео видно, как мужчина бросает банку пива в сторону юноши и при этом ругается матом. Подростки разбегаются от разъяренного человека в разные стороны, забегают в кафе. Со ссылкой на очевидцев уточнялось, что подростки катались на питбайках и заехали на парковку в микрорайоне Нагаево. Позже на паркинг "влетел" серебристый Renault и резко затормозил рядом с компанией. Один из юношей выругался на водителя, мужчина выскочил из машины, завязался конфликт. "В полиции города Уфы зарегистрировано сообщение о нанесении телесных повреждений подростку. Сотрудниками полиции проводится проверка по данному факту, устанавливается личность мужчины, нанесшего телесные повреждения", - рассказали в пресс-службе. Ведомство также просит всех, кто что-либо знает о личности подозреваемого, сообщить в полицию.
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происшествия, авто, уфа, республика башкортостан, renault s.a, renault clio
Происшествия, Авто, Уфа, Республика Башкортостан, Renault S.A, Renault Clio
В Уфе начали проверку после нападения мужчины на подростка-байкера

Полиция проверяет информацию о нападении мужчины на подростка-байкера в Уфе

Кадр видео нападения мужчины на подростка в Уфе
Кадр видео нападения мужчины на подростка в Уфе - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
Кадр видео нападения мужчины на подростка в Уфе
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 18 июл - РИА Новости. Полиция начала проверку после нападения мужчины на подростка-байкера на парковке в Уфе, устанавливается личность нападавшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан.
Ранее в соцсетях появилась информация, что житель Уфы избил подростка-байкера банкой пива. На опубликованном видео видно, как мужчина бросает банку пива в сторону юноши и при этом ругается матом. Подростки разбегаются от разъяренного человека в разные стороны, забегают в кафе. Со ссылкой на очевидцев уточнялось, что подростки катались на питбайках и заехали на парковку в микрорайоне Нагаево. Позже на паркинг "влетел" серебристый Renault и резко затормозил рядом с компанией. Один из юношей выругался на водителя, мужчина выскочил из машины, завязался конфликт.
«
"В полиции города Уфы зарегистрировано сообщение о нанесении телесных повреждений подростку. Сотрудниками полиции проводится проверка по данному факту, устанавливается личность мужчины, нанесшего телесные повреждения", - рассказали в пресс-службе.
Ведомство также просит всех, кто что-либо знает о личности подозреваемого, сообщить в полицию.
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ПроисшествияАвтоУфаРеспублика БашкортостанRenault S.ARenault Clio
 
 
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