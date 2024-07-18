https://ria.ru/20240718/ucheniya-1960392531.html

Минобороны Китая прокомментировало совместные морские учения с Россией

Минобороны Китая прокомментировало совместные морские учения с Россией - РИА Новости, 18.07.2024

Минобороны Китая прокомментировало совместные морские учения с Россией

Совместные российско-китайские военно-морские учения "Морское взаимодействие - 2024" укрепили взаимопонимание и взаимодоверие между флотами двух стран, заявило... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T06:15

2024-07-18T06:15

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китай

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ПЕКИН, 18 июл - РИА Новости. Совместные российско-китайские военно-морские учения "Морское взаимодействие - 2024" укрепили взаимопонимание и взаимодоверие между флотами двух стран, заявило в четверг министерство обороны КНР.Учения проходили в период с 15 по 17 июля в акватории Южно-Китайского моря. Совместный отряд кораблей России и Китая представляли корветы "Громкий" и "Резкий" Тихоокеанского флота, три боевых корабля и одно вспомогательное судно ВМС НОАК."Эти совместные учения укрепили профессиональный обмен, взаимопонимание и взаимное доверие между военно-морскими силами Китая и России", - говорится в заявлении, опубликованном в официальном аккаунте ведомства в соцсети WeChat.В минобороны КНР также отметили, что серия учений "Морское взаимодействие" стала основной платформой сотрудничества военно-морских сил двух стран, благодаря им возможности обеих сторон совместно реагировать на угрозы и вызовы безопасности непрерывно укрепляются.Темой совместных китайско-российских учений "Морское взаимодействие - 2024" являлось "совместное реагирование на угрозы безопасности на море".

https://ria.ru/20240711/nato-1958864791.html

https://ria.ru/20240621/kitay-1954453854.html

китай

россия

южно-китайское море

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китай, россия, народно-освободительная армия китая, южно-китайское море, wechat