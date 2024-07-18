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Минобороны Китая прокомментировало совместные морские учения с Россией - РИА Новости, 18.07.2024
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06:15 18.07.2024 (обновлено: 06:48 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/ucheniya-1960392531.html
Минобороны Китая прокомментировало совместные морские учения с Россией
Минобороны Китая прокомментировало совместные морские учения с Россией - РИА Новости, 18.07.2024
Минобороны Китая прокомментировало совместные морские учения с Россией
Совместные российско-китайские военно-морские учения "Морское взаимодействие - 2024" укрепили взаимопонимание и взаимодоверие между флотами двух стран, заявило... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T06:15
2024-07-18T06:48
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ПЕКИН, 18 июл - РИА Новости. Совместные российско-китайские военно-морские учения "Морское взаимодействие - 2024" укрепили взаимопонимание и взаимодоверие между флотами двух стран, заявило в четверг министерство обороны КНР.Учения проходили в период с 15 по 17 июля в акватории Южно-Китайского моря. Совместный отряд кораблей России и Китая представляли корветы "Громкий" и "Резкий" Тихоокеанского флота, три боевых корабля и одно вспомогательное судно ВМС НОАК."Эти совместные учения укрепили профессиональный обмен, взаимопонимание и взаимное доверие между военно-морскими силами Китая и России", - говорится в заявлении, опубликованном в официальном аккаунте ведомства в соцсети WeChat.В минобороны КНР также отметили, что серия учений "Морское взаимодействие" стала основной платформой сотрудничества военно-морских сил двух стран, благодаря им возможности обеих сторон совместно реагировать на угрозы и вызовы безопасности непрерывно укрепляются.Темой совместных китайско-российских учений "Морское взаимодействие - 2024" являлось "совместное реагирование на угрозы безопасности на море".
https://ria.ru/20240711/nato-1958864791.html
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китай, россия, народно-освободительная армия китая, южно-китайское море, wechat
Китай, Россия, Народно-освободительная армия Китая, Южно-Китайское море, WeChat
Минобороны Китая прокомментировало совместные морские учения с Россией

Минобороны КНР: военно-морские учения с РФ укрепили доверие между флотами

© Фото : Тихоокеанский флот ВМФ РоссииТоржественная церемония открытия российско-китайского военно-морского учения "Морское взаимодействие - 2024"
Торжественная церемония открытия российско-китайского военно-морского учения Морское взаимодействие - 2024 - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© Фото : Тихоокеанский флот ВМФ России
Торжественная церемония открытия российско-китайского военно-морского учения "Морское взаимодействие - 2024". Архивное фото
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ПЕКИН, 18 июл - РИА Новости. Совместные российско-китайские военно-морские учения "Морское взаимодействие - 2024" укрепили взаимопонимание и взаимодоверие между флотами двух стран, заявило в четверг министерство обороны КНР.
Учения проходили в период с 15 по 17 июля в акватории Южно-Китайского моря. Совместный отряд кораблей России и Китая представляли корветы "Громкий" и "Резкий" Тихоокеанского флота, три боевых корабля и одно вспомогательное судно ВМС НОАК.
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"Эти совместные учения укрепили профессиональный обмен, взаимопонимание и взаимное доверие между военно-морскими силами Китая и России", - говорится в заявлении, опубликованном в официальном аккаунте ведомства в соцсети WeChat.
В минобороны КНР также отметили, что серия учений "Морское взаимодействие" стала основной платформой сотрудничества военно-морских сил двух стран, благодаря им возможности обеих сторон совместно реагировать на угрозы и вызовы безопасности непрерывно укрепляются.
Темой совместных китайско-российских учений "Морское взаимодействие - 2024" являлось "совместное реагирование на угрозы безопасности на море".
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