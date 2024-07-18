https://ria.ru/20240718/tver-1960518324.html

В Твери два спасателя пострадали, помогая людям в яме с горячей водой

В Твери два спасателя пострадали, помогая людям в яме с горячей водой - РИА Новости, 18.07.2024

В Твери два спасателя пострадали, помогая людям в яме с горячей водой

Два спасателя в Твери пострадали, помогая людям в машине, застрявшей в яме с горячей водой, с пассажирами все в порядке, сообщается в Telegram-канале МЧС... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T16:26

2024-07-18T16:26

2024-07-18T16:26

происшествия

тверь

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Два спасателя в Твери пострадали, помогая людям в машине, застрявшей в яме с горячей водой, с пассажирами все в порядке, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее в прокуратуре и СУСК по региону сообщали, что 17 июля автомобиль в Твери попал в яму, образовавшуюся из-за прорыва трубы горячего водоснабжения, термические ожоги получили два человека, которые оказывали помощь водителю и пассажирам, возбуждено дело. "Когда специалисты МЧС России подошли к автомобилю, грунт обвалился еще и на обочине. Один из спасателей упал в воду, его напарник получил ожоги, оказывая помощь. Люди в автомобиле не пострадали", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231003/dymokhod-1900233016.html

тверь

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Яма с горячей водой в Твери, где пострадали два спасателя Два спасателя пострадали в Твери, помогая людям в машине, которая застряла в яме с горячей водой. У обоих ожоги, с пассажирами авто все в порядке, сообщили в МЧС. 2024-07-18T16:26 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тверь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)