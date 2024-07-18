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В Твери два спасателя пострадали, помогая людям в яме с горячей водой - РИА Новости, 18.07.2024
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16:26 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/tver-1960518324.html
В Твери два спасателя пострадали, помогая людям в яме с горячей водой
В Твери два спасателя пострадали, помогая людям в яме с горячей водой - РИА Новости, 18.07.2024
В Твери два спасателя пострадали, помогая людям в яме с горячей водой
Два спасателя в Твери пострадали, помогая людям в машине, застрявшей в яме с горячей водой, с пассажирами все в порядке, сообщается в Telegram-канале МЧС... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T16:26
2024-07-18T16:26
происшествия
тверь
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Два спасателя в Твери пострадали, помогая людям в машине, застрявшей в яме с горячей водой, с пассажирами все в порядке, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее в прокуратуре и СУСК по региону сообщали, что 17 июля автомобиль в Твери попал в яму, образовавшуюся из-за прорыва трубы горячего водоснабжения, термические ожоги получили два человека, которые оказывали помощь водителю и пассажирам, возбуждено дело. "Когда специалисты МЧС России подошли к автомобилю, грунт обвалился еще и на обочине. Один из спасателей упал в воду, его напарник получил ожоги, оказывая помощь. Люди в автомобиле не пострадали", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231003/dymokhod-1900233016.html
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Яма с горячей водой в Твери, где пострадали два спасателя
Два спасателя пострадали в Твери, помогая людям в машине, которая застряла в яме с горячей водой. У обоих ожоги, с пассажирами авто все в порядке, сообщили в МЧС.
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происшествия, тверь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тверь, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Твери два спасателя пострадали, помогая людям в яме с горячей водой

Тверские спасатели пострадали, помогая достать людей из ямы с горячей водой

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Два спасателя в Твери пострадали, помогая людям в машине, застрявшей в яме с горячей водой, с пассажирами все в порядке, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Ранее в прокуратуре и СУСК по региону сообщали, что 17 июля автомобиль в Твери попал в яму, образовавшуюся из-за прорыва трубы горячего водоснабжения, термические ожоги получили два человека, которые оказывали помощь водителю и пассажирам, возбуждено дело.
"Когда специалисты МЧС России подошли к автомобилю, грунт обвалился еще и на обочине. Один из спасателей упал в воду, его напарник получил ожоги, оказывая помощь. Люди в автомобиле не пострадали", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияТверьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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