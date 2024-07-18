https://ria.ru/20240718/turtsiya-1960407188.html

Эксперт назвал причины снижения привлекательности Турции для россиян

Эксперт назвал причины снижения привлекательности Турции для россиян - РИА Новости, 18.07.2024

Эксперт назвал причины снижения привлекательности Турции для россиян

Проблемы с оплатой услуг, вызванные западными санкциями, и дороговизна стали причинами снижения привлекательности Турции для российских туристов, заполняемость... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T09:22

2024-07-18T09:22

2024-07-18T09:22

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АНКАРА, 18 июл – РИА Новости. Проблемы с оплатой услуг, вызванные западными санкциями, и дороговизна стали причинами снижения привлекательности Турции для российских туристов, заполняемость отелей остаётся слабой, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. Низкий спрос на июльские путёвки в Турцию из России привёл к тому, что отельеры стали снижать цены, сообщал в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора "Русский Экспресс" Тарас Кобищанов. При этом на вопрос о том, почему цены в Турцию все равно остаются очень высокими для россиян, эксперт ответил, что это связано с курсом рубля. По его словам, путёвка в Турцию в июле в простой четырёхзвёздочный отель обойдётся туристам из России в среднем в 135-160 тысяч рублей за 10 ночей, тогда как тур в хорошую пятизвёздочную гостиницу - не меньше 315-350 тысяч рублей на двоих. "Несмотря на то, что туристический сезон в целом проходит хорошо, заполняемость отелей остается слабой. Внутренний туризм был немного активен благодаря длинным праздникам. Тот факт, что турецкая лира дорожает в реальном выражении в Турции, то есть цены на иностранную валюту остаются стабильными, в то время как инфляция остается высокой, сделал Турцию дорогим регионом в иностранной валюте", - считает собеседник агентства. По его словам, поэтому, помимо сохраняющихся проблем с оплатой из-за санкций, дорогой туризм в Турции не очень привлекателен для россиян, но "высший класс все равно продолжает отдавать предпочтение Турции". "Из более чем 17 миллионов туристов, посетивших Турцию за первые пять месяцев этого года, 1 миллион 78 тысяч приехали из России, которая стала второй страной, отправившей наибольшее количество туристов в Турцию после Германии", - отметил он. При этом власти Турции не ожидают серьёзных изменений по статистике российских туристов в этом году на фоне проблем с платежами и рассчитывают на аналогичные предыдущим годам показатели, заявил РИА Новости источник в минкультуры и туризма страны. Ранее посол РФ Алексей Ерхов заявлял, что число российских туристов, прибывающих в Турцию, может превысить прошлогодний показатель в 6,3 миллиона человек в текущем году.

https://ria.ru/20240624/turtsiya-1954952598.html

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новости - туризм, турция, россия, алексей ерхов, ассоциация туроператоров россии (атор), в мире