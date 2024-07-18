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Эксперт назвал причины снижения привлекательности Турции для россиян - РИА Новости, 18.07.2024
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Туризм
 
09:22 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/turtsiya-1960407188.html
Эксперт назвал причины снижения привлекательности Турции для россиян
Эксперт назвал причины снижения привлекательности Турции для россиян - РИА Новости, 18.07.2024
Эксперт назвал причины снижения привлекательности Турции для россиян
Проблемы с оплатой услуг, вызванные западными санкциями, и дороговизна стали причинами снижения привлекательности Турции для российских туристов, заполняемость... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T09:22
2024-07-18T09:22
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АНКАРА, 18 июл – РИА Новости. Проблемы с оплатой услуг, вызванные западными санкциями, и дороговизна стали причинами снижения привлекательности Турции для российских туристов, заполняемость отелей остаётся слабой, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. Низкий спрос на июльские путёвки в Турцию из России привёл к тому, что отельеры стали снижать цены, сообщал в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора "Русский Экспресс" Тарас Кобищанов. При этом на вопрос о том, почему цены в Турцию все равно остаются очень высокими для россиян, эксперт ответил, что это связано с курсом рубля. По его словам, путёвка в Турцию в июле в простой четырёхзвёздочный отель обойдётся туристам из России в среднем в 135-160 тысяч рублей за 10 ночей, тогда как тур в хорошую пятизвёздочную гостиницу - не меньше 315-350 тысяч рублей на двоих. "Несмотря на то, что туристический сезон в целом проходит хорошо, заполняемость отелей остается слабой. Внутренний туризм был немного активен благодаря длинным праздникам. Тот факт, что турецкая лира дорожает в реальном выражении в Турции, то есть цены на иностранную валюту остаются стабильными, в то время как инфляция остается высокой, сделал Турцию дорогим регионом в иностранной валюте", - считает собеседник агентства. По его словам, поэтому, помимо сохраняющихся проблем с оплатой из-за санкций, дорогой туризм в Турции не очень привлекателен для россиян, но "высший класс все равно продолжает отдавать предпочтение Турции". "Из более чем 17 миллионов туристов, посетивших Турцию за первые пять месяцев этого года, 1 миллион 78 тысяч приехали из России, которая стала второй страной, отправившей наибольшее количество туристов в Турцию после Германии", - отметил он. При этом власти Турции не ожидают серьёзных изменений по статистике российских туристов в этом году на фоне проблем с платежами и рассчитывают на аналогичные предыдущим годам показатели, заявил РИА Новости источник в минкультуры и туризма страны. Ранее посол РФ Алексей Ерхов заявлял, что число российских туристов, прибывающих в Турцию, может превысить прошлогодний показатель в 6,3 миллиона человек в текущем году.
https://ria.ru/20240624/turtsiya-1954952598.html
https://ria.ru/20240622/turtsiya-1954691695.html
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новости - туризм, турция, россия, алексей ерхов, ассоциация туроператоров россии (атор), в мире
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Россия, Алексей Ерхов, Ассоциация туроператоров России (АТОР), В мире
Эксперт назвал причины снижения привлекательности Турции для россиян

Эксперт Эрчин: дороговизна снизила привлекательность Турции для россиян

© РИА Новости / Елена ЗагородняяПляж в Фетхие, Турция
Пляж в Фетхие, Турция - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Елена Загородняя
Пляж в Фетхие, Турция. Архивное фото
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АНКАРА, 18 июл – РИА Новости. Проблемы с оплатой услуг, вызванные западными санкциями, и дороговизна стали причинами снижения привлекательности Турции для российских туристов, заполняемость отелей остаётся слабой, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.
Низкий спрос на июльские путёвки в Турцию из России привёл к тому, что отельеры стали снижать цены, сообщал в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора "Русский Экспресс" Тарас Кобищанов. При этом на вопрос о том, почему цены в Турцию все равно остаются очень высокими для россиян, эксперт ответил, что это связано с курсом рубля. По его словам, путёвка в Турцию в июле в простой четырёхзвёздочный отель обойдётся туристам из России в среднем в 135-160 тысяч рублей за 10 ночей, тогда как тур в хорошую пятизвёздочную гостиницу - не меньше 315-350 тысяч рублей на двоих.
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"Несмотря на то, что туристический сезон в целом проходит хорошо, заполняемость отелей остается слабой. Внутренний туризм был немного активен благодаря длинным праздникам. Тот факт, что турецкая лира дорожает в реальном выражении в Турции, то есть цены на иностранную валюту остаются стабильными, в то время как инфляция остается высокой, сделал Турцию дорогим регионом в иностранной валюте", - считает собеседник агентства.
По его словам, поэтому, помимо сохраняющихся проблем с оплатой из-за санкций, дорогой туризм в Турции не очень привлекателен для россиян, но "высший класс все равно продолжает отдавать предпочтение Турции".
«
"Из более чем 17 миллионов туристов, посетивших Турцию за первые пять месяцев этого года, 1 миллион 78 тысяч приехали из России, которая стала второй страной, отправившей наибольшее количество туристов в Турцию после Германии", - отметил он.
При этом власти Турции не ожидают серьёзных изменений по статистике российских туристов в этом году на фоне проблем с платежами и рассчитывают на аналогичные предыдущим годам показатели, заявил РИА Новости источник в минкультуры и туризма страны.
Ранее посол РФ Алексей Ерхов заявлял, что число российских туристов, прибывающих в Турцию, может превысить прошлогодний показатель в 6,3 миллиона человек в текущем году.
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ТуризмНовости - ТуризмТурцияРоссияАлексей ЕрховАссоциация туроператоров России (АТОР)В мире
 
 
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