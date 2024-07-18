https://ria.ru/20240718/turtsija-1960435022.html
В Кремле оценили роль Турции в регулировании судоходства
В Кремле оценили роль Турции в регулировании судоходства - РИА Новости, 18.07.2024
В Кремле оценили роль Турции в регулировании судоходства
Турция достаточно четко выполняет свои функции администратора при регулировании судоходства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T11:49
2024-07-18T11:49
2024-07-18T12:00
турция
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черное море
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Турция достаточно четко выполняет свои функции администратора при регулировании судоходства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Режим пребывания внечерноморских государств в акватории Чёрного моря достаточно жестко регулируется конвенцией Монтрё. Турция в данном случае является администратором и выполняет свои функции достаточно четко", - сказал Песков журналистам.
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турция, россия, черное море, дмитрий песков, в мире
Турция, Россия, Черное море, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле оценили роль Турции в регулировании судоходства
Песков: Турция четко выполняет роль администратора при регулировании судоходства