Рейтинг@Mail.ru
В Кремле оценили роль Турции в регулировании судоходства - РИА Новости, 18.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:49 18.07.2024 (обновлено: 12:00 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/turtsija-1960435022.html
В Кремле оценили роль Турции в регулировании судоходства
В Кремле оценили роль Турции в регулировании судоходства - РИА Новости, 18.07.2024
В Кремле оценили роль Турции в регулировании судоходства
Турция достаточно четко выполняет свои функции администратора при регулировании судоходства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T11:49
2024-07-18T12:00
турция
россия
черное море
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774752294_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_02d08499c39cfadcec3a530ee5b40276.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Турция достаточно четко выполняет свои функции администратора при регулировании судоходства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Режим пребывания внечерноморских государств в акватории Чёрного моря достаточно жестко регулируется конвенцией Монтрё. Турция в данном случае является администратором и выполняет свои функции достаточно четко", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240125/pozitsiya-1923345252.html
турция
россия
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774752294_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_82c2e8d797eb53f84d65243368b4d23f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, россия, черное море, дмитрий песков, в мире
Турция, Россия, Черное море, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле оценили роль Турции в регулировании судоходства

Песков: Турция четко выполняет роль администратора при регулировании судоходства

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкПролив Босфор
Пролив Босфор - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Пролив Босфор. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Турция достаточно четко выполняет свои функции администратора при регулировании судоходства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Режим пребывания внечерноморских государств в акватории Чёрного моря достаточно жестко регулируется конвенцией Монтрё. Турция в данном случае является администратором и выполняет свои функции достаточно четко", - сказал Песков журналистам.
Грузовые суда в Черном море - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Источник: Турция не изменила позицию по военным кораблям в Черном море
25 января, 09:03
 
ТурцияРоссияЧерное мореДмитрий ПесковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала