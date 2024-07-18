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Дело об обрушении трибун в Ростове-на-Дону дошло до суда - РИА Новости, 18.07.2024
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22:05 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/tribuna-1960589595.html
Дело об обрушении трибун в Ростове-на-Дону дошло до суда
Дело об обрушении трибун в Ростове-на-Дону дошло до суда - РИА Новости, 18.07.2024
Дело об обрушении трибун в Ростове-на-Дону дошло до суда
Кировский районный суд Ростова-на-Дону рассмотрит уголовное дело в отношении директора организации, изготовившей металлические трибуны, из-за обрушения которых... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T22:05
2024-07-18T22:05
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июл - РИА Новости. Кировский районный суд Ростова-на-Дону рассмотрит уголовное дело в отношении директора организации, изготовившей металлические трибуны, из-за обрушения которых впоследствии погибла женщина и пострадали 56 человек, сообщил журналистам представитель прокуратуры Ростовской области. Уголовное дело о производстве товара, не отвечающего требованиям безопасности было возбуждено в отношении директора организации, занимающейся изготовлением металлических конструкций. По версии следствия, в 2022 году в рамках заключенного контракта фигурант изготовил, поставил для спортивной школы и осуществил монтаж пяти мобильных трибун, не соответствующих требованиям безопасности. В результате в мае 2023 года во время соревнований школьников по футболу на территории Гребного канала данные трибуны обрушились. ЧП произошло при шквалистом ветре. Одна женщина погибла, пострадали, по уточненным данным, 56 человек, 36 из которых несовершеннолетние. "Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу", - сказал представитель ведомства.
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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, Ростовская область
Дело об обрушении трибун в Ростове-на-Дону дошло до суда

Суд рассмотрит дело об обрушении трибун в Ростове-на-Дону, где погибла женщина

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкСпасатели работают на месте обрушения трибуны Гребного канала в Ростове-на-Дону
Спасатели работают на месте обрушения трибуны Гребного канала в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Спасатели работают на месте обрушения трибуны Гребного канала в Ростове-на-Дону. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июл - РИА Новости. Кировский районный суд Ростова-на-Дону рассмотрит уголовное дело в отношении директора организации, изготовившей металлические трибуны, из-за обрушения которых впоследствии погибла женщина и пострадали 56 человек, сообщил журналистам представитель прокуратуры Ростовской области.
Уголовное дело о производстве товара, не отвечающего требованиям безопасности было возбуждено в отношении директора организации, занимающейся изготовлением металлических конструкций.
По версии следствия, в 2022 году в рамках заключенного контракта фигурант изготовил, поставил для спортивной школы и осуществил монтаж пяти мобильных трибун, не соответствующих требованиям безопасности.
В результате в мае 2023 года во время соревнований школьников по футболу на территории Гребного канала данные трибуны обрушились. ЧП произошло при шквалистом ветре. Одна женщина погибла, пострадали, по уточненным данным, 56 человек, 36 из которых несовершеннолетние.
"Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу", - сказал представитель ведомства.
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