https://ria.ru/20240718/tramp-1960392025.html

США нуждаются в Трампе, заявил кандидат в вице-президенты Вэнс

США нуждаются в Трампе, заявил кандидат в вице-президенты Вэнс - РИА Новости, 18.07.2024

США нуждаются в Трампе, заявил кандидат в вице-президенты Вэнс

Бывший президент США Дональд Трамп думает о стране, а она нуждается в нем, заявил кандидат в вице-президенты США Джей-Ди Вэнс. РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T06:04

2024-07-18T06:04

2024-07-18T06:11

сша

америка

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959699160_179:0:2892:1526_1920x0_80_0_0_3ec5ea3a5eac595a3b8d781111796940.jpg

МИЛУОКИ (США), 18 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп думает о стране, а она нуждается в нем, заявил кандидат в вице-президенты США Джей-Ди Вэнс. "Подумайте о лжи, которую говорили о Трампе, и посмотрите на фото, где он поднимает кулак после покушения. Вся Америка была с ним. И что он призвал делать: бороться, бороться за Америку. Даже в такой момент он думал о нас", - заявил Вэнс на съезде республиканцев. По его словам, Трамп как успешный бизнесмен мог бы отдыхать, но он выбрал подвергаться гонениям в качестве политика. Трамп выдвигается в президенты ради США, заявил Вэнс, и он нужен стране.Вэнс также объявил съезду республиканцев и Трампу, что принимает номинацию кандидатом в вице-президенты.

https://ria.ru/20240718/tramp-1960380162.html

сша

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, америка, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, в мире