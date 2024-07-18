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США нуждаются в Трампе, заявил кандидат в вице-президенты Вэнс - РИА Новости, 18.07.2024
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06:04 18.07.2024 (обновлено: 06:11 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/tramp-1960392025.html
США нуждаются в Трампе, заявил кандидат в вице-президенты Вэнс
США нуждаются в Трампе, заявил кандидат в вице-президенты Вэнс - РИА Новости, 18.07.2024
США нуждаются в Трампе, заявил кандидат в вице-президенты Вэнс
Бывший президент США Дональд Трамп думает о стране, а она нуждается в нем, заявил кандидат в вице-президенты США Джей-Ди Вэнс. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T06:04
2024-07-18T06:11
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МИЛУОКИ (США), 18 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп думает о стране, а она нуждается в нем, заявил кандидат в вице-президенты США Джей-Ди Вэнс. "Подумайте о лжи, которую говорили о Трампе, и посмотрите на фото, где он поднимает кулак после покушения. Вся Америка была с ним. И что он призвал делать: бороться, бороться за Америку. Даже в такой момент он думал о нас", - заявил Вэнс на съезде республиканцев. По его словам, Трамп как успешный бизнесмен мог бы отдыхать, но он выбрал подвергаться гонениям в качестве политика. Трамп выдвигается в президенты ради США, заявил Вэнс, и он нужен стране.Вэнс также объявил съезду республиканцев и Трампу, что принимает номинацию кандидатом в вице-президенты.
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сша, америка, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Америка, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, В мире
США нуждаются в Трампе, заявил кандидат в вице-президенты Вэнс

Кандидат в вице-президенты США Вэнс: Трамп думает о стране, он нужен ей

© AP Photo / Manuel Balce CenetaБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МИЛУОКИ (США), 18 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп думает о стране, а она нуждается в нем, заявил кандидат в вице-президенты США Джей-Ди Вэнс.
«
"Подумайте о лжи, которую говорили о Трампе, и посмотрите на фото, где он поднимает кулак после покушения. Вся Америка была с ним. И что он призвал делать: бороться, бороться за Америку. Даже в такой момент он думал о нас", - заявил Вэнс на съезде республиканцев.
По его словам, Трамп как успешный бизнесмен мог бы отдыхать, но он выбрал подвергаться гонениям в качестве политика. Трамп выдвигается в президенты ради США, заявил Вэнс, и он нужен стране.

Вэнс также объявил съезду республиканцев и Трампу, что принимает номинацию кандидатом в вице-президенты.
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп на съезде Республиканской партии в Милуоки - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
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