https://ria.ru/20240718/tramp-1960392025.html
США нуждаются в Трампе, заявил кандидат в вице-президенты Вэнс
США нуждаются в Трампе, заявил кандидат в вице-президенты Вэнс - РИА Новости, 18.07.2024
США нуждаются в Трампе, заявил кандидат в вице-президенты Вэнс
Бывший президент США Дональд Трамп думает о стране, а она нуждается в нем, заявил кандидат в вице-президенты США Джей-Ди Вэнс. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T06:04
2024-07-18T06:04
2024-07-18T06:11
сша
америка
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959699160_179:0:2892:1526_1920x0_80_0_0_3ec5ea3a5eac595a3b8d781111796940.jpg
МИЛУОКИ (США), 18 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп думает о стране, а она нуждается в нем, заявил кандидат в вице-президенты США Джей-Ди Вэнс. "Подумайте о лжи, которую говорили о Трампе, и посмотрите на фото, где он поднимает кулак после покушения. Вся Америка была с ним. И что он призвал делать: бороться, бороться за Америку. Даже в такой момент он думал о нас", - заявил Вэнс на съезде республиканцев. По его словам, Трамп как успешный бизнесмен мог бы отдыхать, но он выбрал подвергаться гонениям в качестве политика. Трамп выдвигается в президенты ради США, заявил Вэнс, и он нужен стране.Вэнс также объявил съезду республиканцев и Трампу, что принимает номинацию кандидатом в вице-президенты.
https://ria.ru/20240718/tramp-1960380162.html
сша
америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959699160_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_636e5dbebe6f7e0ee4b9ab5b4b95fde0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, америка, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Америка, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, В мире
США нуждаются в Трампе, заявил кандидат в вице-президенты Вэнс
Кандидат в вице-президенты США Вэнс: Трамп думает о стране, он нужен ей