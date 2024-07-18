https://ria.ru/20240718/tovary-1960444144.html

Интерес к товарам "Сделано в России" на турецкой Trendyol вырос на 35%

Интерес к товарам "Сделано в России" на турецкой Trendyol вырос на 35% - РИА Новости, 18.07.2024

Интерес к товарам "Сделано в России" на турецкой Trendyol вырос на 35%

Потребители по всей Турции могут наслаждаться еще более широким ассортиментом качественных российских продуктов питания – в рамках программы продвижения... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T12:22

2024-07-18T12:22

2024-07-18T12:23

экономика

турция

россия

китай

бренд сделано в россии (made in russia)

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Потребители по всей Турции могут наслаждаться еще более широким ассортиментом качественных российских продуктов питания – в рамках программы продвижения российских продуктов питания через демонстрационно-дегустационные павильоны АПК расширяется товарная линейка на одной из крупнейших турецких e-commerce платформ электронной торговли – Trendyol, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."На сегодня более 10 российских компаний и 50 наименований продукции представлены в национальном магазине, и этот список постоянно обновляется новыми категориями продукции, включая крупы быстрого приготовления, сушки, минеральную воду и др.", - говорится в сообщении.В конце 2023 года оператор павильона АПК в Турции присоединился к программе развития сети национальных магазинов РЭЦ на международных маркетплейсах, запустив работу таких национальных магазинов с российскими товарами на ключевых розничных электронных торговых площадках Турции, в том числе Trendyol.С расширением линейки товаров, продажи охватывают всю географию Турции. Согласно статистическим данным посещений и поисковых запросов на российский национальный магазин на турецкой платформе Trendyol, интерес к продуктам "Сделано в России" вырос на 35% за последние шесть месяцев. Особенно радует, что 40% продаж теперь приходится на небольшие города и поселки, что свидетельствует о высоком спросе на российские продукты в самых отдаленных уголках страны."Мы видим устойчивый интерес к российским продуктам питания не только в мегаполисах, но и в малых городах Турции. Это подтверждает, что наши продукты востребованы по всей стране. Мы рады, что можем предложить турецким потребителям широкий выбор качественных товаров и надеемся на дальнейшее расширение нашего присутствия на рынке Турции", – говорит представитель оператора павильона АПК в Турции.До конца года планируется увеличить количество представленных на Trendyol продуктов еще на 15%.Российский экспортный центр (РЭЦ, ВЭБ.РФ) реализует программу национальных демонстрационно-дегустационных павильонов АПК за рубежом. Уже более 120 компаний и 2,5 тысячи товарных позиций представлены в этой сети. Павильоны присутствуют в Китае, Вьетнаме, Египте, ОАЭ, Турции и Саудовской Аравии. Участники могут бесплатно выставлять продукцию на полках, а РЭЦ осуществляет продвижение выставленной продукции, в том числе в розничные сети.

https://ria.ru/20240717/podderzhka-1960204896.html

https://ria.ru/20240716/registratsiya-1959968627.html

турция

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, турция, россия, китай, бренд сделано в россии (made in russia), российский экспортный центр (рэц)