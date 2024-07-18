https://ria.ru/20240718/torgovlya-1960516550.html

В Архангельске женщину, сдавшую младенца в детдом, осудили за наркотики

В Архангельске женщину, сдавшую младенца в детдом, осудили за наркотики - РИА Новости, 18.07.2024

В Архангельске женщину, сдавшую младенца в детдом, осудили за наркотики

Суд Архангельска отправил в колонию общего режима на четыре года женщину, которая ради торговли наркотиками сдала 9-месячную дочь в детский дом, сообщила... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T16:22

2024-07-18T16:22

2024-07-18T16:22

происшествия

здоровье - общество

архангельск

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МУРМАНСК, 18 июл – РИА Новости. Суд Архангельска отправил в колонию общего режима на четыре года женщину, которая ради торговли наркотиками сдала 9-месячную дочь в детский дом, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. "Установлено, что наркозависимая 21-летняя женщина с целью получения наркотиков для собственного употребления и устранения финансовых трудностей в ноябре 2023 года устроилась в интернет-магазин по продаже наркотических средств. При этом свою 9-месячную дочь она отдала в специализированный дом ребенка", - говорится в сообщении. Женщину задержали в тот момент, когда она, получив очередную партию наркотиков, прятала их в тайники. Свою вину в совершении преступления обвиняемая признала полностью. "Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - отметили в прокуратуре.

https://ria.ru/20230925/pokushenie-1898585249.html

архангельск

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происшествия, здоровье - общество, архангельск