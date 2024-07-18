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В Архангельске женщину, сдавшую младенца в детдом, осудили за наркотики
В Архангельске женщину, сдавшую младенца в детдом, осудили за наркотики - РИА Новости, 18.07.2024
В Архангельске женщину, сдавшую младенца в детдом, осудили за наркотики
Суд Архангельска отправил в колонию общего режима на четыре года женщину, которая ради торговли наркотиками сдала 9-месячную дочь в детский дом, сообщила... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T16:22
2024-07-18T16:22
2024-07-18T16:22
происшествия
здоровье - общество
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МУРМАНСК, 18 июл – РИА Новости. Суд Архангельска отправил в колонию общего режима на четыре года женщину, которая ради торговли наркотиками сдала 9-месячную дочь в детский дом, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. "Установлено, что наркозависимая 21-летняя женщина с целью получения наркотиков для собственного употребления и устранения финансовых трудностей в ноябре 2023 года устроилась в интернет-магазин по продаже наркотических средств. При этом свою 9-месячную дочь она отдала в специализированный дом ребенка", - говорится в сообщении. Женщину задержали в тот момент, когда она, получив очередную партию наркотиков, прятала их в тайники. Свою вину в совершении преступления обвиняемая признала полностью. "Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - отметили в прокуратуре.
https://ria.ru/20230925/pokushenie-1898585249.html
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происшествия, здоровье - общество, архангельск
Происшествия, Здоровье - Общество, Архангельск
В Архангельске женщину, сдавшую младенца в детдом, осудили за наркотики
В Архангельске женщину, сдавшую 9-месячную дочь в детдом, осудили за наркотики
МУРМАНСК, 18 июл – РИА Новости. Суд Архангельска отправил в колонию общего режима на четыре года женщину, которая ради торговли наркотиками сдала 9-месячную дочь в детский дом, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
"Установлено, что наркозависимая 21-летняя женщина с целью получения наркотиков для собственного употребления и устранения финансовых трудностей в ноябре 2023 года устроилась в интернет-магазин по продаже наркотических средств. При этом свою 9-месячную дочь она отдала в специализированный дом ребенка", - говорится в сообщении.
Женщину задержали в тот момент, когда она, получив очередную партию наркотиков, прятала их в тайники. Свою вину в совершении преступления обвиняемая признала полностью.
"Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - отметили в прокуратуре.