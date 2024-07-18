https://ria.ru/20240718/tof-1960390815.html

Совместное военно-морское учение России и Китая завершилось

Совместное военно-морское учение России и Китая завершилось - РИА Новости, 18.07.2024

Совместное военно-морское учение России и Китая завершилось

Совместное российско-китайское военно-морское учение завершилось в Южно-Китайском море, сообщил отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота. РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T05:15

2024-07-18T05:15

2024-07-18T05:15

россия

китай

народно-освободительная армия китая

южно-китайское море

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Совместное российско-китайское военно-морское учение завершилось в Южно-Китайском море, сообщил отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота. Учение проходило в период с 15 по 17 июля в акватории Южно-Китайского моря. Совместный отряд кораблей России и Китая представляли корветы "Громкий" и "Резкий" Тихоокеанского флота, три боевых корабля и одно вспомогательное судно ВМС НОАК. "В Южно-Китайском море завершилось совместное военно-морское учение ВМФ России и ВМС Китая "Морское взаимодействие - 2024". Его основной целью являлось укрепление военно-морского сотрудничества между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, а также поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении. В ходе учений моряки отработали противолодочные действия и ведение морского боя, организацию противовоздушной обороны отряда кораблей и конвоирование судов, а также усовершенствовали совместные действия по поиску и спасению на море. В ходе учения выполнено около 30 боевых упражнений, в том числе проведены совместные артиллерийские стрельбы по морским, береговым и воздушным целям.

https://ria.ru/20240712/ucheniya-1959158582.html

https://ria.ru/20240711/nato-1958864791.html

россия

китай

южно-китайское море

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россия, китай, народно-освободительная армия китая, южно-китайское море