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Подразделения группировки "Центр" отразили семь контратак ВСУ
Подразделения группировки "Центр" отразили семь контратак ВСУ - РИА Новости, 18.07.2024
Подразделения группировки "Центр" отразили семь контратак ВСУ
Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи, отразили семь атак, ВСУ потеряли до 290 военнослужащих, американскую БМП MaxxPro, сообщили РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T13:55
2024-07-18T13:55
2024-07-18T14:06
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безопасность
вооруженные силы украины
торецк
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи, отразили семь атак, ВСУ потеряли до 290 военнослужащих, американскую БМП MaxxPro, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 32-й, 110-й, 151-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Новожеланное и Веселое Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" отразили семь контратак подразделений 41-й механизированной и 144-й пехотной бригад ВСУ."Потери противника составили до 290 военнослужащих, боевая машина пехоты MaxxPro производства США, 155-мм гаубица М777 производства США, 122-мм гаубица Д-30, две 100-мм противотанковые пушки МТ-12 "Рапира", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, вооруженные силы украины, торецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Торецк, Донецкая Народная Республика
Подразделения группировки "Центр" отразили семь контратак ВСУ
МО: подразделения группировки "Центр" отразили семь контратак за сутки