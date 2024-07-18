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Группировка войск "Юг" улучшила положение по переднему краю
Группировка войск "Юг" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 18.07.2024
Группировка войск "Юг" улучшила положение по переднему краю
Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки улучшили положение по переднему краю, уничтожили пять складов боеприпасов ВСУ, противник потерял до... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T13:53
2024-07-18T13:53
2024-07-18T14:03
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки улучшили положение по переднему краю, уничтожили пять складов боеприпасов ВСУ, противник потерял до 540 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск в ходе ведения активных наступательных действий улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 54-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Максимильяновка, Катериновка, Часов Яр и Верхнекаменское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке оборонного ведомства."ВСУ потеряли до 540 военнослужащих, три боевые бронированные машины и 10 автомобилей... Также уничтожены пять складов боеприпасов ВСУ", - уточняет министерство.В ходе контрбатарейной борьбы поражены две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, три 122-мм гаубицы Д-30, два 105-мм орудия М119 производства США, 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), часов яр, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Часов Яр, Донецкая Народная Республика
Группировка войск "Юг" улучшила положение по переднему краю
Минобороны: группировка войск "Юг" улучшила положение по переднему краю