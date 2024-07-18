Рейтинг@Mail.ru
Группировка войск "Юг" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 18.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:53 18.07.2024 (обновлено: 14:03 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/svo-1960469781.html
Группировка войск "Юг" улучшила положение по переднему краю
Группировка войск "Юг" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 18.07.2024
Группировка войск "Юг" улучшила положение по переднему краю
Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки улучшили положение по переднему краю, уничтожили пять складов боеприпасов ВСУ, противник потерял до... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T13:53
2024-07-18T14:03
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
часов яр
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951666359_0:176:3013:1871_1920x0_80_0_0_6340eb0513496a6e0eb5cb2022e74fb9.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки улучшили положение по переднему краю, уничтожили пять складов боеприпасов ВСУ, противник потерял до 540 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск в ходе ведения активных наступательных действий улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 54-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Максимильяновка, Катериновка, Часов Яр и Верхнекаменское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке оборонного ведомства."ВСУ потеряли до 540 военнослужащих, три боевые бронированные машины и 10 автомобилей... Также уничтожены пять складов боеприпасов ВСУ", - уточняет министерство.В ходе контрбатарейной борьбы поражены две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, три 122-мм гаубицы Д-30, два 105-мм орудия М119 производства США, 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
часов яр
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951666359_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_65662351a16d3ef725348d2cd8d1d1f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), часов яр, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Часов Яр, Донецкая Народная Республика
Группировка войск "Юг" улучшила положение по переднему краю

Минобороны: группировка войск "Юг" улучшила положение по переднему краю

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО
Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 Град-1 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки улучшили положение по переднему краю, уничтожили пять складов боеприпасов ВСУ, противник потерял до 540 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск в ходе ведения активных наступательных действий улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 54-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Максимильяновка, Катериновка, Часов Яр и Верхнекаменское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке оборонного ведомства.
"ВСУ потеряли до 540 военнослужащих, три боевые бронированные машины и 10 автомобилей... Также уничтожены пять складов боеприпасов ВСУ", - уточняет министерство.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, три 122-мм гаубицы Д-30, два 105-мм орудия М119 производства США, 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Часов ЯрДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала