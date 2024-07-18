https://ria.ru/20240718/svo-1960469308.html

Группировка "Днепр" уничтожила до 125 солдат ВСУ

Группировка "Днепр" уничтожила до 125 солдат ВСУ - РИА Новости, 18.07.2024

Группировка "Днепр" уничтожила до 125 солдат ВСУ

Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 125 украинских военнослужащих, две 155 мм... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T13:53

2024-07-18T13:53

2024-07-18T14:09

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 125 украинских военнослужащих, две 155 мм гаубицы М777 производства США, 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", два склада боеприпасов и склад военно-технического имущества ВСУ, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 118-й пехотной бригады ВСУ, 124-й, 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка Запорожской области, Куйбышеваво и Новотягинка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, восемь автомобилей, две 155 мм гаубицы М777 производства США, 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD". Кроме того, уничтожены два склада боеприпасов и склад военно-технического имущества ВСУ", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

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россия, вооруженные силы украины, в мире, сша, запорожская область