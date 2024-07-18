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Группировка "Днепр" уничтожила до 125 солдат ВСУ
Группировка "Днепр" уничтожила до 125 солдат ВСУ - РИА Новости, 18.07.2024
Группировка "Днепр" уничтожила до 125 солдат ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 125 украинских военнослужащих, две 155 мм... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T13:53
2024-07-18T13:53
2024-07-18T14:09
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 125 украинских военнослужащих, две 155 мм гаубицы М777 производства США, 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", два склада боеприпасов и склад военно-технического имущества ВСУ, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 118-й пехотной бригады ВСУ, 124-й, 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка Запорожской области, Куйбышеваво и Новотягинка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, восемь автомобилей, две 155 мм гаубицы М777 производства США, 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD". Кроме того, уничтожены два склада боеприпасов и склад военно-технического имущества ВСУ", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, в мире, сша, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, США, Запорожская область
Группировка "Днепр" уничтожила до 125 солдат ВСУ
МО: бойцы "Днепра" уничтожили до 125 солдат ВСУ, 2 гаубицы, 8 машин и 3 склада