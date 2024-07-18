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Группировка "Запад" уничтожила шесть складов боеприпасов ВСУ
Группировка "Запад" уничтожила шесть складов боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 18.07.2024
Группировка "Запад" уничтожила шесть складов боеприпасов ВСУ
Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям четырёх украинских бригад у Торского, Ивановки и Красного Лимана в ДНР,... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T13:52
2024-07-18T13:52
2024-07-18T14:09
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вооруженные силы украины
красный лиман
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям четырёх украинских бригад у Торского, Ивановки и Красного Лимана в ДНР, потери противника составили до 520 военных, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" продолжают занимать более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям 21-й, 60-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Торское, Ивановка и Красный Лиман Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Противник потерял до 520 военнослужащих, боевую бронированную машину, 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика", 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119 производства США, а также станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав", - добавили в МО РФ.Кроме того, за сутки уничтожены шесть складов боеприпасов ВСУ, уточнили в российском ведомстве.
https://ria.ru/20240718/minoborony-1960470029.html
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россия, вооруженные силы украины, красный лиман, в мире, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Красный Лиман, В мире, Донецкая Народная Республика
Группировка "Запад" уничтожила шесть складов боеприпасов ВСУ
МО: бойцы "Запада" уничтожили до 520 солдат и 6 складов боеприпасов ВСУ