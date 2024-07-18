https://ria.ru/20240718/svo-1960468884.html

Группировка "Запад" уничтожила шесть складов боеприпасов ВСУ

Группировка "Запад" уничтожила шесть складов боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 18.07.2024

Группировка "Запад" уничтожила шесть складов боеприпасов ВСУ

Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям четырёх украинских бригад у Торского, Ивановки и Красного Лимана в ДНР,... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T13:52

2024-07-18T13:52

2024-07-18T14:09

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

красный лиман

в мире

донецкая народная республика

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям четырёх украинских бригад у Торского, Ивановки и Красного Лимана в ДНР, потери противника составили до 520 военных, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" продолжают занимать более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям 21-й, 60-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Торское, Ивановка и Красный Лиман Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Противник потерял до 520 военнослужащих, боевую бронированную машину, 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика", 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119 производства США, а также станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав", - добавили в МО РФ.Кроме того, за сутки уничтожены шесть складов боеприпасов ВСУ, уточнили в российском ведомстве.

https://ria.ru/20240718/minoborony-1960470029.html

https://ria.ru/20240718/svo-1960469932.html

россия

красный лиман

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россия, вооруженные силы украины, красный лиман, в мире, донецкая народная республика