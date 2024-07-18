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Группировка "Север" отразила две контратаки - РИА Новости, 18.07.2024
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13:51 18.07.2024 (обновлено: 14:09 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/svo-1960468307.html
Группировка "Север" отразила две контратаки
Группировка "Север" отразила две контратаки - РИА Новости, 18.07.2024
Группировка "Север" отразила две контратаки
Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отразили две контратаки штурмовой бригады ВСУ, противник потерял до 160 военных, сообщило в четверг... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T13:51
2024-07-18T14:09
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
волчанск
харьковская область
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отразили две контратаки штурмовой бригады ВСУ, противник потерял до 160 военных, сообщило в четверг министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 125-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы и Старица Харьковской области. За сутки отражены две контратаки подразделений 92-й штурмовой бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 160 военнослужащих, шесть автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Богдана", 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30", - отмечает МО РФ.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, волчанск, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Волчанск, Харьковская область
Группировка "Север" отразила две контратаки

МО: бойцы "Севера" отразили 2 контратаки и уничтожили до 160 солдат ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отразили две контратаки штурмовой бригады ВСУ, противник потерял до 160 военных, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 125-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы и Старица Харьковской области. За сутки отражены две контратаки подразделений 92-й штурмовой бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери противника составили до 160 военнослужащих, шесть автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Богдана", 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30", - отмечает МО РФ.
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