https://ria.ru/20240718/svo-1960468307.html

Группировка "Север" отразила две контратаки

Группировка "Север" отразила две контратаки - РИА Новости, 18.07.2024

Группировка "Север" отразила две контратаки

Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отразили две контратаки штурмовой бригады ВСУ, противник потерял до 160 военных, сообщило в четверг... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T13:51

2024-07-18T13:51

2024-07-18T14:09

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

волчанск

харьковская область

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отразили две контратаки штурмовой бригады ВСУ, противник потерял до 160 военных, сообщило в четверг министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 125-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы и Старица Харьковской области. За сутки отражены две контратаки подразделений 92-й штурмовой бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 160 военнослужащих, шесть автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Богдана", 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20240718/svo-1960470197.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, волчанск, харьковская область